Mafia: The Old Country sklízí chválu za návrat ke stylu původních dílů. Nechá vás zvolit mezi akcí a plížením

Do vydání nové Mafie zbývá necelý měsíc. IGN v rámci své série IGN First nedávno vypustilo do světa pořádnou ukázku z hraní, nyní pokračují s obšírným preview ze tří kapitol z první poloviny hry, které měly trvat zhruba celkem tři hodiny.

Dojmy jsou pozitivní v každém směru. Kvituje se hlavně návrat ke stylu vyprávění příběhu prvních dvou dílů, kdy je děj tím hlavním tahounem. Jak už padlo dříve, v hlavní roli je mladík Enzo Favara, který se po nucených pracích v sirném dole snaží uchytit v rodině Dona Torrisiho. Jeho snaha se vyplatí, protože nedlouho po přijímání vyráží do akce s Lucou a Cesarem, ostřílenými mafiány. Zatímco Luca si vše v klidu promýšlí, Cesare nejdřív střílí a až potom se ptá.

The Old Country si bere za příklad první díl, kdy Tommy Angelo také nevzal samopal do rukou hned v první misi. Enzo si ve třetí kapitole střihne roli doprovodu při vybírání peněz za ochranu, taková běžná rutina. Inspirace jedničkou je cítit na sto honů a vývojáři se tím nijak netají. Nick Baynes, ředitel studia Hangar 13, řekl, že nový díl nejvíc ovlivnila definitivní edice Mafie z roku 2020.

První zastávky jdou hladce, na třetí se to už trochu zvrtne. Zastávka na farmě pana Fichery nevyústí v přestřelku s konkurenční rodinou. Místo toho se Enzo vydává po stopě banditů, kteří farmáři ukradli nové čerpadlo. Tady přichází na řadu akce, během které můžete využít pistole či brokovnice. The Old Country ale klade největší důraz na nůž. Je to Enzova nejoblíbenější zbraň. V průběhu hraní si odemkneme různé druhy, které se liší nejen vzhledem, ale i vlastnostmi. Kromě toho Enzo získá schopnosti vylepšováním svého růžence. S jedním z nich například budou vaše kroky tišší.

Vypadá to, že většina pasáží vám dá na výběr, jestli je projdete střemhlav s pistolí v ruce, nebo se pokusíte nezištně proplížit podřezávaje nic netušící padouchy. Když už dojde na souboj na nože, v těchto pasážích prý Mafia připomíná akci z Batmana. Silné a slabé útoky doplňuje uhýbání a odrážení útoků nepřítele.

Další dvě kapitoly se točí okolo Isabelly, dcery Dona Torrisiho, a Gennara, syna Barona Fontanelly, který má být ve zdejším podsvětí ještě větší zvíře než hlava naší rodiny. Začínáme poklidně jako doprovod na pikniku, ale o chvíli později už zachraňujeme unesené nešťastníky. V této pasáži dojde i na honičku na koních. Sami si můžeme vybrat z několika koníků, přičemž každý má jiné vlastnosti a osobnost. Dle dojmů to ale na hratelnost nemá valný vliv.

Preview ukázka běžela na PC a má být jasně vidět grafický posun oproti třetímu dílu. Ještě aby ne, když vyšla před 9 lety a tentokrát se navíc místo interního enginu využívá Unreal 5. Obzvlášť prostředí virtuální Sicílie na začátku 19. století má vypadat parádně. Zní to všechno velmi dobře, na výsledek nebudeme muset čekat dlouho. Snad se tedy Mafii zadaří, až The Old Country vyjde 8. 8. na PC, PS5 a XSX. Vedle českých titulků nabídne i kompletní dabing.