Mafia: The Old Country v nové ukázce předvádí vloupačku, jízdu autem i ochutnávku přestřelek

Nový díl Mafie chystá svoji premiéru na 8. srpna. Po několika trailerech se nyní můžete podívat na delší ukázku z hraní. Web IGN nám přináší přes 9 minut záběrů, ze kterých se dá leccos vypozorovat. Hned na úvod přišla ukázka toho, jak budou fungovat přechody mezi hraním a filmečky. Žádné zatmavení obrazovky, plynule se přejde z jedné části do druhé, jako to dělají třeba nejnovější díly ze série God of War.

Následuje výběr zbraní. Enzo má sice v oblibě hlavně nože, ale nebojí se vzít do ruky i brokovnice a pistole. Se samopaly to tentokrát nebude tak slavné, přece jen se nacházíme v době, kdy střelné zbraně nebyly v tak pokročilé fázi. O klasickou luparu nepřijdeme, ale tu jsme v akci tentokrát neviděli.

Ukázka zahrnuje i jízdu autem. I z těch pár záběrů lze usoudit, že jízdní model opět staví na tom ze třetího dílu, takže vozidlo na cestě tak trochu plave. A tedy na to, v jaké době se The Old Country odehrává, je Enzovo auto překvapivě rychlé.

Jeho úkolem na této misi je vyslat zprávu o tom, že se Torrisi stará o svoji rodinu a byznys. A jak to udělat jinak, než skrz vloupačku do sídla místního zbohatlíka. Oproti předchozím dílům Mafie vypadá tichý přístup jako použitelnější a nejspíš i optimálnější cesta skrz nepřátelské území. Enzo se s nožíkem rychle vypořádá s každým, kdo si zrovna nedává pozor. Umí ho i zdatně házet a pozornost nepřítele jednoduše odvede správně hozená mince.

Nakonec jsme se dočkali i akční ukázky. Je znát, že přestřelky budou těžkopádnější, což odpovídá tomu, co od zbraní z této doby očekáváme. Lehce směšně vypadal granát, který vybuchl jen jako větší petarda a skoro vůbec nepoškodil prostředí. Akce jako taková ale nevypadá vůbec špatně. Do vydání hry zbývá už jen měsíc a ukázka nás slušně namlsala na to, co si pro nás v Hangaru 13 poslední roky chystali.