Mafia: The Old Country v ukázce z hraní předvádí plížení i jízdu na koni sicilskou krajinou. Vyjde začátkem srpna

Mafiánský nováček Enzo Favara se nám představil už loni, nyní studio Hangar 13 servíruje první ukázku z hraní. Vedle toho se potvrzuje také datum vydání, které už uniklo minulý měsíc. Mafia: The Old Country (v češtině Mafia: Domovina) vychází 8. srpna letošního roku pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Dobrou zprávou je, že i přes zdražování her bude stát 49,99€, respektive 1 299 Kč, pokud je řeč o konzolové verzi.

Podle ceny se dá odhadovat, že nás v The Old Country čeká spíše komornější dobrodružství, což po třetím díle nemusí být vůbec na škodu. Vracíme se na začátek 20. století, kde uvidíme tu pravou sicilskou mafii z první ruky.

Enzo je po letech nucené práce odhodlaný udělat pro rodinu Dona Torrisiho udělat cokoliv. Jeho oblíbeným nástrojem je očividně vystřelovací nůž, který se v traileru objevil několikrát. Namísto skoku střemhlav do každé akce pak dojde také na plížení. Během akčnějších pasáží sehrají důležitou roli koně. Honiček v sedle si nejspíš užijeme víc než dost, ovšem dostaneme se i za volant dobových aut.

Hru si už teď můžete předobjednat ve dvou různých edicích. Vedle té klasické je k dostání také Deluxe edice za 59,99€, jejíž součástí jsou navíc dva kosmetické balíčky spolu s digitálním art bookem a soundtrackem. Už za samotnou předobjednávku dostanete jeden balíček navíc. Pokud by vám tyhle bonusy nestačily, po přihlášení do newsletteru s účtem 2K na oficiální stránce hry dostanete při vydání navíc luparu Tradituri s gravírováním.