Mafia: The Old Country vyjde v létě 2025. Na YouTube se objevila reklama ještě před oficiálním odhalením

Stává se nepříjemnou tradicí, že den před velkou událostí se do světa rozlétne některé z chystaných oznámení. Tentokrát na vině nejsou insideři, leakeři, ani nic podobného. Na YouTube se objevila reklama přímo od 2K Games, která s krátkou ukázkou láká na pokračování série Mafia. Jeho vydání se chystá v létě 2025 a vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Reklamu bylo možné dohledat i ve vyšší kvalitě, nyní už je video smazané.

Ukázka pochází přímo z enginu hry a kromě několika postav v ní můžete vidět i projížďku na koních, která spíš než Mafii dá vzpomenout na Red Dead. Další podrobnosti o The Old Country bychom se měli dozvědět dnes večer během předávání cen The Game Awards.

Zdroj: Insider Gaming