Mafia: The Old Country vyjde v srpnu, datum uniklo v předstihu. Více ze hry uvidíme v květnu

Vydavatelství Take Two má pro letošní rok kromě GTA 6 ještě několik dalších želízek v ohni. Jedním z nich je i Mafia: The Old Country, která v našich končinách bude známá jako Mafia: Domovina. Původně tým ze studia Hangar 13 prozradil, že se vydání chystá na léto. Už ale známe přesné datum, i když ho ještě neměli v plánu oznamovat. Nyní již upravený post na Steamu jasně uváděl, že hra vyjde na PC, PS5 a XSX 8. srpna.

Datum se připletlo do oznámení prezentace, kterou bude mít Hangar 13 na veletrhu PAX East v Bostonu. Nové informace a pohled do zákulisí vývoje uvidíme 8. května ve 20:00 našeho času na hlavním kanále výstavy. Kromě prezidenta studia Nicka Baynese a vedoucího vývoje Alexe Coxe se na scéně objeví také Tomáš Hřebíček, který má na starosti cutscény.