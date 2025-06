Marathon v září nevyjde. PlayStation odložil jednu ze svých největších novinek podzimu na neurčito

Po dubnové ukázce, kdy studio Bungie vyložilo karty Marathonu na stůl, se po něm trochu slehla zem. Sice probíhalo uzavřené alfa testování, ale v posledních týdnech jste na jakoukoliv propagaci neměli šanci narazit. Nyní už je jasné proč. PlayStation vydání odkládá, a to na neurčito. Se zářijovým vydáním počítat nelze a nedivili bychom se, kdyby měl Marathon premiéru až příští rok.

Toto rozhodnutí podle prohlášení na stránkách studia přišlo v návaznosti na zpětnou vazbu od hráčů. Prý je jasné, že potřebují víc času na to, aby Marathon dostali do kýžené podoby. Má být intenzivní, unikátní a skrývat tajemství za každým rohem. Více nám předvedou na podzim.

Čas navíc využijí hlavně na vylepšení tří věcí. První z nich jsou prvky her o přežití. Střety s nepřáteli ovládanými umělou inteligencí hodlají udělat náročnější. Aby se průchody nezačaly rychle opakovat, přidají se další náhodné události, nové druhy kořisti a celkově za každou výpravu dostaneme šťavnatější odměnu. Tedy pokud se dostaneme do bezpečí ve zdraví.

Posun chtějí udělat také celkově s univerzem Marathonu. Příběh má vyprávět klasickým způsobem i skrz změny v samotném prostředí. I když je na pohled jejich novinka pestrobarevnější, s nádechem děje se chtějí vrátit k temnějším tématům, které probírala původní trilogie z 90. let.

Do třetice zlepšení čeká sociální aspekt hry. Sólisté a dvoučlenné skupiny obecně budou mít lepší zážitek z hraní a do všech módů by měl přibýt proximity chat. Hlasem tedy budeme moci komunikovat s každým, kdo je zrovna poblíž.

V samotném prohlášení to sice není zmíněné, ale v odkladu určitě hraje velkou roli i nedávný skandál o plagiátorství. Ukázalo se, že Bungie využilo tvorbu umělkyně Fern Hook bez jakéhokoliv povolení, což potvrdil přímo vedoucí výtvarník Joe Cross. Není to žádná maličkost, do hry v podstatě překopírovali 1:1 několik kousků z její tvorby. Ohledně řešení této situace zatím neznáme další vývoj.