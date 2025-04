Marathon vyjde v září. Extrakční akce od tvůrců Destiny předvedla první ukázku z hraní

Bungie po loňském představení své nadcházející hry Marathon přišli s obšírným představením, během kterého se předvedly první záběry z hraní, filmový trailer a došlo i na odhalení data vydání. Hra vyjde na PC, PS5 a XSX už 23. září. Fanoušci tedy nemusí čekat na příští rok, jak tvrdily některé spekulace. Je na místě připomenout, že nejde o free-to-play hru, ale zároveň se Marathon nebude prodávat za plnou cenu. Jako nejjistější odhad působí podobné nacenění, jako v případě Helldivers 2.

Od 23. dubna do 4. května proběhne uzavřený alfa test, do kterého se hráči mohou hlásit skrz oficiální Discord. Našinci ale mají smůlu, protože přihlášení do testu je dostupné pouze pro USA a Kanadu. Dle informací komunity bychom se do něj lze zapojit i z Evropy, ale pouze v případě, že máte přímo klíče, které rozdává řada influencerů. Stále ale bude potřeba počítat s delší odezvou kvůli umístění serverů v Americe.

Hráči, kteří se do testu dostanou, musí podepsat NDA, ale i tak se určitě dostanou podrobnosti na veřejnost, jak bývá zvykem. Z hodinové prezentace jsme se o alfě dozvěděli pouze to, že budou k dispozici čtyři hratelné postavy z celkových šesti, které bude Marathon zahrnovat při zářijovém vydání.

Nahoře vidíte první ukázku z hraní, došlo také na obšírnější představení herní smyčky, která vypadá velmi podobně jako to, na co jsme zvyklí ze starších extrakčních stříleček. Marathon se ale oproti Takovu nebo českého Gray Zone Warfare zaměřuje hlavně na nenáročné hráče, čemuž odpovídá rychlá hratelnost, kde akce dominuje nad taktikou.

Bungie slibuje, že každá výprava na bojiště bude jiná díky několika různým mapám, dynamickým událostem či proměnlivému počasí. Na mapě, která se objevila v ukázce, se odehrávají zápasy pro 18 hráčů, ale tento počet není jasně daný. Kolik dalších skupinek se k vám připojí, má nastavené každá mapa jinak.

Marathon chce oproti ostatním hrám z tohoto žánru zaujmout odlišnou grafikou. Tvůrci prý pracují s konceptem grafického realismu, který se s ní táhne od původního představení. Mnohem víc, než při samotném hraní, je znát ve filmovém traileru. Hru má kromě nového obsahu postupně s dalšími sezónami doprovázet i příběh, který právě tento trailer nakousnul.