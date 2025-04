Mario Kart World převede závodění do propojeného světa. Vyjde společně se Switchem 2 jako jediná velká exkluzivita

Na Switchi 2 budeme v den vydání hrát hlavně porty již dříve vydaných titulů z ostatních platforem či starší hry v rámci zpětné kompatibility. Jedinou velkou exkluzivitou přímo od Nintenda je Mario Kart World, který závody motokár hodlá posunout na nový level. Poprvé se do závodů zapojí až 24 hráčů najednou.

Závodit budeme ve světě, kde jsou všechny tratě vzájemně propojené. V klasickém režimu Grand Prix, který se skládá ze čtyř různých tratí, se součástí závodu stane i jízda k další startovní čáře. Svět podle první ukázky není zrovna malý a nabídne širokou škálu prostředí. Máme tady pouště, travnaté louky, zasněžené krajiny či lávový region s vulkánem uprostřed.

Nový režim Knockout Tour si bere inspiraci z žánru battle royale. Závody se odehrávají na vzájemně propojených tratích s pěti checkpointy. Pokud jste příliš vzadu, budete vyřazeni. U každého záchytného bodu se počet hráčů sníží o 4.

Abyste si mohli ověřit, že je svět Mario Kart World opravdu otevřený, v režimu Free Roam vás v průzkumu nebude nic omezovat. Do volné jízdy se k vám mohou připojit i další hráči. Tím hlavním ale tak jako tak určitě bude klasické závodění.

Na jedné konzoli se na rozdělené obrazovky mohou do hraní pustit 4 lidé. Po stránce ovládání si budete moci vybrat z pohybového či tradičního tlačítkového schématu. Nintendo také ke hře bude prodávat doplňky k novým Joy-Conům ve tvaru volantu. Cena balení se dvěma volanty je 80$. Jestli máte doma první Switch, můžete při hraní využít i původní Joy-Cony skrz bezdrátové připojení.

Jak již padlo v našem dřívějším článku, digitální verze Mario Kart World bude stát 80€, v krabičce vás vyjde ještě o 10€ dráž. Hru si budete moci pořídit i ve výhodnějším balení s konzolí, jehož cena je v Evropě stanovená na 510€.

Při pohledu na exkluzivity se Switch 2 může zdát jako chudší příbuzný předchozí konzole. Ani na původním Switchi to ale při vydání nebylo tak slavné. Opěvovaný Super Mario Odyssey vyšel až několik měsíců po vydání konzole, Legend of Zelda: Breath of the Wild vyšla současně i na WiiU a na další, dnes velmi oblíbené exkluzivity jsme museli čekat.

Pokud bychom měli brát v potaz nejen velké exkluzivity, na Switch 2 od 5. června bude dostupná ještě Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Fanoušci nejsou moc nadšení z toho, že toto techdemo bude placené. Podle informací z japonských stánek Nintenda by se měla cena pohybovat okolo 10$.

Mezi všemi oznámeními včera trochu zapadla hra Survival Kids, kterou vyvíjí Konami a která prozatím také nebude dostupná jinde než na Switchi 2. Jde o kooperační záležitost zaměřenou na mladší hráče. Tvůrci prý hodlají využít všechny nové možnosti konzole. Je to kompletní remake stejnojmenné hry, která původně vyšla v roce 1999 na Game Boy Color. Prodávat se bude za 50€.