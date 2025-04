Mario Kart World ukázal nové tratě i postavičky. Výhodné balení s konzolí se bude vyrábět jen do konce podzimu

Nintendo dnes obšírněji představilo nový díl ve čtvrthodinové prezentaci, kde jsme měli možnost vidět ty největší novinky. Ještě, než se dostaneme k samotné hře, je tady věc s balením Switche 2 s digitální verzí Worldu, které u nás stojí 13 500 Kč. Hra vás tak vyjde na 1 000 korun, čímž ušetříte víc než polovinu ceny. Podle drobné poznámky se bude vyrábět jen do konce letošního podzimu a poté bude k dispozici do vyprodání zásob.

Na úvod prezentace přišla řeč na tratě, které jsou v Mario Kart World propojené do jednoho velkého světa. Mezi nová jména patří Mario Bros. Circuit, Crown City, Salty Salty Speedway nebo ledový Starview Peak. Vrátí se i řada oblíbených klasik z předchozích dílů, na kterých budou závody probíhat za dne i v noci. A nepřijdeme ani o Rainbow Road, která se odemkne po získání všech trofejí v Grand Prix.

Právě Grand Prix je jeden z hlavních herních módů. V nabídce bylo vidět 7 šampionátů, každý zahrnující čtyři tratě. Vedle něj má být důležitou součástí nového Mario Kartu také Knockout Tour. Na startu začíná 24 hráčů a na každém záchytném bodě vypadne poslední čtveřice.

Součástí Worldu budou i odlehčenější módy. V Time Trials se budete snažit dorazit do cíle v nejkratším možném čase. VS Race vám dovolí nastavit si vlastní pravidla. Balloon Battle je klasika, kde musíte popraskat všechny balónky přivázané k vozidlům ostatních hráčů. V Coin Runners pak záleží hlavně na tom, abyste sebrali každý penízek na trati.

Z nových hratelných postav už po původním představení získala největší pozornost kráva. K té se přidá třeba Goomba nebo Spike. Na obrázku níže i v samotné prezentaci můžete vidět, že nováčků bude víc. Postavy navíc budou mít i různé oblečky, které získáte po zhltnutí jídla z Yoshiho restaurací rozmístěných po světě. Také se opět potvrdilo, že vedle postavy si také volíte vozítko. Tentokrát vybíráte celý model, různá kolečka a padáky už nebude potřeba řešit.

Na tratích nechybí boxíky s náhodnými předměty. Z nových přírůstků vypadá skvěle Mega Mushroom, která vás na krátkou chvíli zvětší. S pírkem můžete kdykoliv vyskočit a vyhnout se tak útokům či pastím. Přivolat můžete i čaroděje Kameka, který svými čáry vyvolá cosi velkolepého. Anebo také ne, máme se nechat překvapit. Užitečně vypadají i novinky, jako je mrazící Ice Flower, salva kladiv nebo ulita, která za sebou trousí zláťáky.

World nepřinese vylepšení a přídavky jen do obsahové části hry. I samotná hratelnost dozná změn. Když během jízdy rovně podržíte tlačítko pro drift, můžete povyskočit. Tím získáte malý boost, vyhnete se tak útokům nebo se dostanete na jinak nedostupné části tratí. Když spadnete do propasti, už vás z ní nebude tahat Lakitu. Místo toho využijete funkci Rewind, která vaše vozítko vrátí zpět v čase. Týká se to ale pouze vás, ostatní hráči stále jedou, jako by se nechumelilo.

Nepřijdeme ani o funkce pro méně schopné hráče. Mezi ně spadá třeba automatické přidávání plynu či samovolné zatáčení. Ovládat vozítko můžete také pohybově s joy-conem v ruce. V takovém případě se budou hodit úchopy imitující volanty, které se budou prodávat samostatně.

Samostatná část byla věnovaná režimu Free Roam, ve kterém můžete vyrazit do herního světa bez jakýchkoliv omezení. Z ukázek vypadá trochu prázdně, ale prý v něm má být spousta věcí, které hráče zabaví. Řeč byla o plnění misí, sbírání skrytých medailí princezny Peach a panelů. Ve volné jízdě si také můžete pohrát s foto módem.

Uzavřela to multiplayerová část, která potvrdila, že na jedné konzoli si zahrají 4 lidé. Při lokálním bezdrátovém připojení více konzolí najednou se do závodů může pustit rovnou osmičlenná parta. Online hraní pak zahrnuje 24 jezdců, stejně jako při sólo hře. Mario Kart World také podporuje Game Chat a funkce spojené s kamerou.

