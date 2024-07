Mario nás na podzim pozve na tu největší párty. Jamboree nabídne přes 100 miniher a partie pro 20 hráčů

Se sérií Mario Party je to na Switchi nemastné neslané. Zatímco Super Mario Party z roku 2018 trpěla na nedostatek obsahu a žádané funkce, jako je online hraní, do ní přibyly až dlouho po vydání, Mario Party Superstars o tři roky později přišly se vším všudy, ale stavěly hlavně na již známém obsahu předělaném do nové podoby. Ještě, než se s námi Switch rozloučí, se Nintendo pokusí svoji párty reputaci dát do pořádku s nadcházejícím dílem Jamboree, který má být tím nejnabitějším, jaký jsme doposud viděli. Jeho vydání můžete očekávat 17. října.

I tentokrát se dostane na pár herních desek, které jsme viděli ve starších dílech. Ovšem většina jich bude úplně nová. S počtem přesahující 110 různých druhů miniher se nejspíš jen tak nezačnou opakovat. Jen pro srovnání, Superstars jich nabídly stovku, Super Mario Party pak lehce přes 80. Důležité ale je, že se bude dál rozšiřovat online multiplayer. Jamboree jako první nabídne možnost hrát až ve 20 lidech. Opět se hodí srovnání. Předchozí díly na Switchi podporují hru pouze ve čtyřech. Vyhrává pak ten, kdo nasbíral nejvyšší množství bodů.

Nintendo toho vedle traileru a základního popisku o nové Mario Party zatím moc neprozradilo. Máme ale prý očekávat vedle klasiky i neokoukané herní módy. Jaké to budou, by nám měli předvést v průběhu následujících měsíců. Do vydání přeci jen nezbývá příliš dlouhá doba.