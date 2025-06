Mario Smash Football dorazí na Switch 2 za pár dní. Nintendo začíná s rozšiřováním knihovny her pro Game Cube

S příchodem nové konzole od Nintenda konečně došlo i na návrat her z Game Cube. Nabídka je bohužel zatím dost chudá. Premiéru Switche 2 doprovodila jen trojice her. Stejně jako u starších retro knihoven se bude i tahle rozšiřovat a první nový kousek dostaneme ve čtvrtek 3. července. Podle očekávání je to Mariův fotbálek, který byl hratelný na dřívějších novinářských akcích.

Za oceánem tuto hru znají jako Super Mario Strikers, u nás vyšla pod názvem Mario Smash Football. I když od té doby vyšlo několik dalších fotbalových her, kde na hřišti řádí postavičky z Houbového království, množí hráči nedají na první díl dopustit. Na Switchi 2 ho určitě uvítají s otevřenou náručí vzhledem k tomu, jak nakonec dopadla Battle League.

Kdy Nintendo hodlá vydat další hry z Game Cube na Switch 2, zatím nevíme. Potvrzených jich je ale už několik. Vrátí se Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Pokémon XD: Gale of Darkness, Chibi-Robo!, Luigi's Mansion a Pokémon Colosseum. Je celá řada her, které bychom rádi v budoucnu viděli. Nejvíce se nabízí The Legend of Zelda: Twilight Princess, pokračování série Metroid Prime, Mario Kart: Double Dash nebo původní Animal Crossing. Snad tedy v budoucnu dojde i na tyto klasiky.