Marvel 1943 letos nevyjde. Příběhovka s kapitánem Amerikou a Black Pantherem se odkládá na příští rok

Loni jsme se po třech letech od původního oznámení konečně dozvěděli víc o superhrdinské hře, která vzniká ve studiu Skydance New Media. Kapitán a Black Panther se ukázal v nablýskaném filmečku a letos jsme se měli dočkat premiéry této komiksové akce. Jenže plány se mění a vývojáři na sociálních sítích oznámili, že Marvel 1943: Rise of Hydra vyjde začátkem roku 2026.

Zdůvodnění je naprostá klasika - potřebují více času na to, aby hru vypilovali do finální podoby a vytvořili co nejlepší zážitek pro hráče, zároveň samozřejmě chtějí naplnit i vlastní vizi. Dodávají, že mají připravenou řadu novinek, o které se hodlají podělit už brzy. Vzhledem k tomu, že máme za dveřmi Summer Game Fest a celkově sezónu herních festivalů, nejspíš můžeme očekávat novinky o této marvelovce brzy.