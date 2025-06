Marvel se vrací do bojovek. Tokon: Fighting Souls připravuje PlayStation ve spolupráci s elitou žánru

Tohle překvapení na závěr včerejší State of Play snad nikdo nečekal. Česká komunita nejspíš příliš nadšená není, bojové hry tady tolik netáhnou. Pro mě je to ale velká pecka. Marvel se spojil s PlayStationem a studiem Arc System Works a na příští rok připravují velkou bojovku se superhrdiny a záporáky, kde na každé straně budou stát 4 postavy. Měli jsme tady 2v2 a 3v3 bojovky, Marvel Tokon: Fighting Souls je první 4v4 bojová hra. Kromě PlayStationu 5 se chystá také na PC.

Arc System Works za sebou mají ikonickém hry z žánru. Jmenovat můžeme Dragon Ball FighterZ nebo sérii Guilty Gear. I když Marvel Tokon budeme hrát za 4 postavy najednou, nemá jít o až příliš kompletní hru. Slibují, že půjde o záležitost vhodnou i pro nováčky. Veteráni se pak budou cítit jako doma, i když se musí také učit novinky kvůli přidání další postavy a unikátních systému.

Základním stavebním kamenem přístupnosti je možnost hrát za jednu postavu s tím, že další 3 členové týmu budete využívat jen k asistování. „U týmových bojových her obecně platí, že se musíte naučit více postav, ale pro Marvel Tokon potřebujete umět jen jednu, abyste si dobře zahráli. Nadesignovali jsme mechaniky, které vám umožní provádět akce ve stylu tradičních bojovek nebo skrz zjednodušené inputy. Stiskem pár tlačítek se na obrazovce objeví několik postav, aby vás podpořili - což tvoří nový a vzrušující zážitek,“ říká vedoucí designér Kazuto Sekine.

Co se hratelných postav týče, zatím jich známe 8 - Captain America, Iron Man, Spider-Man, Doctor Doom, Storm, Ms. Marvel, Star-Lord a Ghost Rider. Další budou vývojáři průběžně představovat spolu s dalšími podrobnostmi. Mělo by jít o dost vysoké číslo vzhledem k tomu, že 3v3 bojovky mají většinou soupisku o několika desítkách postav.

Producent Takeši Jamanaka přiznává, že mají problém s výběrem, protože postav má Marvel hrozně moc. „Nejdřív jsme chtěli zahrnout postavy, které jsou tvářemi Marvelu. Zároveň jsme chtěli postavy s vyváženým bojovým stylem. A také jsme chtěli přidat několik překvapení a nechat prostor postavám, které ještě nikdy nebyly hratelné v bojové hře.“

Už při představení byla řeč o výtvarném stylu. Vývojáři do Marvel Tokon zakomponovali spoustu japonských prvků, k čemuž je PlayStation a Marvel přímo pošťouchnul. Nemuseli se držet předem daných designů a výsledek vypadá parádně. Není to jen o vzhledu, hratelnost je ještě důležitější. Každá postava bude mít sadu normálních, speciálních i unikátních útoků, které budou odpovídat předloze z komiksů.

I přes všeobecné nadšení vyvstává otázka nad možným návratem série Marvel vs. Capcom, která se po letech loni vrátila na scénu s retro kolekcí. Fanoušci to brali jako předzvěst pokračování. Nyní jsou ale šance na jeho tvorbu vzhledem k tomu, že Marvel vs. Capcom 4 by byl přímou konkurencí pro Marvel Tokon. Ale uvidíme, třeba Capcom kutí ještě něco úplně jiného.

Bezdrátový ovladač pro bojovky

Rovnou můžeme zmínit ještě jednu novinku ze State of Play. Stručného přestavení se dočkal projekt Defiant, což je první fighting stick přímo od PlayStationu. Navíc je bezdrátová, což u tohoto druhu ovladače nebývá zvykem. Je pravděpodobné, že s jeho vydáním bude chtít PlayStation mířit na stejnou dobu, kdy se bude chystat premiéra Marvel Tokon.