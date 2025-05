Masakr v Killing Floor 3 začne koncem července. Zombie kooperace po odkladu vylepšila spoustu věcí

Původně jsme se proti hordám kyberzombíků měli vydat už v březnu, ovšem tým ze studia Tripwire Interactive se rozhodl vydání pár měsíců odložit. Nově se Killing Floor 3 dočkáme 24. července, a to jak na PC, tak na konzolích PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Vývojáři prý dodatečný čas využili hlavně na to, aby hru vylepšili podle zpětné vazby komunity nasbírané během testování.

Po odložení se sáhlo na řadu základních prvků hry. Tvůrci si více pohráli s designem, uživatelským rozhraním či animacemi. „Věnovali jsme vývoji více času, abychom zareagovali na zpětnou vazbu komunity a zajistili, že další kapitola kultovní akční hororové série bude odpovídat naší společné vizi. Podpora fanoušků je neuvěřitelná a s novým datem vydání na dohled jsme nadšeni, že tuto vizi můžeme hráčům zprostředkovat nejen při uvedení na trh, ale i díky následující podpoře a přidávání nových funkcí a obsahu, což je charakteristickým znakem našeho studio,“ říká k oznámení data vydání kreativní ředitel Bryan Wynia.

Základ se od původního konceptu samozřejmě nemění. Do nebezpečného světa Killing Floor se podíváme 70 let po událostech druhého dílu, kdy si megakorporace Horzine vytvořila ultimátní armádu díky bioinženýrství. Poslední nadějí pro lidstvo je Nightfall, skupina odbojářů, jejíž součástí se staneme i my. Do akce můžeme vyrazit s dalšími pěti spoluhráči. Spojenci se budou vždycky hodit vzhledem k tomu, jaké zrůdnosti si na nás vývojáři tentokrát připravili.