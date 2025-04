Mashinky se rozrůstají o moderní letadla. Do vydání verze 1.0 chybí už jen pár obsahových aktualizací

Nejdřív to byly jen vláčky, pak se české Mashinky rozrostly o další druhy pozemní dopravy a došlo i na letectví. Právě letadla jsou hlavním tématem nejnovějšího obsahového přídavku, který v rámci předběžného přístupu dostali všichni majitelé hry zdarma. Celkem zahrnuje 16 nových letadel spadajících do posledních historických epoch.

K novinkám se dostanete až v pozdějších fázích, ale budou stát za to. Autor Jan Zelený vedle vyšších rychlostí, nižší spotřeby paliva a větší nákladní kapacity vypichuje designy letadel Mican a Meda. Ty pocházejí od grafika Vlastimila Müllera, který koncepty pojmenoval po svých dětech.

První verze Mashinek se do světa dostala v roce 2018 a vydání v plné podobě už se blíží. Přídavek s moderními letadly je totiž jednou ze tří posledních obsahových aktualizací, která byly pro verzi 1.0 v plánu. Další se bude zaobírat silničními vozidly a završí to rozsáhlý přídavek obsahu pro sedmou éru a zakončení hry. Do té doby se ale vedle toho chystají také vylepšení optimalizace, na kterých autor pracuje už několik měsíců.