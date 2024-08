Máte rádi Dishonored a Fallout? Pak by vás měla zajímat nová hra od WolfEye Studios

Studio WolfEye má za sebou povedenou kovbojku Weird West. Nyní pomalu ale jistě začíná odkrývat další projekt, který má podle všeho potěšit fanoušky dřívější tvorby studia Arkane. Raphael Colantonio, který je jedním ze zakladatelů Arkane, je kreativním ředitelem projektu a na X přímo napsal, že určitě potěší hráče, kteří mají rádi Dishonored a Prey. A není jediný. Z Arkane přešlo do WolfEye více lidí a místo našlo i několik vývojářů z nedávno zavřené pobočky v Austinu.

Moc informací nám vývojáři neprozradili, ale díky rozhovoru pro britský Eurogamer máme alespoň pár střípků. Tahle novinka nás vezme do alternativní Ameriky ve 20. století, kdy se "něco" stalo a my tuto událost budeme při hraní rozkrývat. Hratelnost a výtvarný styl má být kombinací Dishonored a Falloutu. Padla zmínka také o Prey, ale tenhle projekt má mít v ohledu RPG prvků blíže spíš právě k Falloutu.

Ve světě zpracovaném ve stylu retro sci-fi nás tak bude čekat spousta úkolů, ke kterým budeme moci přistupovat vlastním způsobem. Tvůrci přímo uvádějí, že budeme moci jít kamkoliv a zabít kohokoliv. Nepadlo ale ani slovo o otevřeném světě, takže je možné, že bude rozdělený do uzavřenějších lokací. U questů a způsobu hratelnosti se pak prý inspirují hlavně tvorbou studia Obsidian, které je v žánru RPG obecně uznávané.

Informací moc rozhodně nemáme, vývojáři ale rovnou zvou hráče do neveřejného alfa testu, do kterého se můžete přihlásit skrz jejich stránky. Proběhnout by měl v příštím roce, ale kdy mají tvůrci odhalit víc o své nadcházející novince, zatím netušíme.