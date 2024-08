Meta zavírá studio Ready at Dawn. Autoři The Order: 1886 a God of War pro PSP končí po 4 letech od akvizice

Studio Ready at Dawn jednu dobu patřilo mezi velký jména herního průmyslu. The Order: 1886, což je jejich exkluzivita pro čtvrtý PlayStation, sice sklízel průměrná hodnocení, ale dodneška dokáže okouzlit, ne-li udivit kvalitou svojí grafiky. V roce 2020 tento tým odkoupila společnost Meta, aby dál vyvíjela hry pro virtuální realitu. Meta ale prý v tomto odvětví musí šetřit kvůli tomu, aby projekt Reality Labs byl stále v rámci udržitelného rozpočtu. Jedním ze škrtů je právě i uzavření amerického studia.

Do světa virtuální reality proniklo Ready at Dawn díky své dvojdílné sci-fi sérii Lone Echo. Kromě již zmíněného Orderu od nich ale můžete znát několik her pro legendární handheld PlayStation Portable. Jmenovitě to jsou God of War: Chains of Olympus spolu s Ghost of Sparta. Někteří z vás si také mohou pamatovat akční skákačku Daxter.

V návaznosti na tuto zprávu se začínají rojit další zajímavosti. Jednou z nich je to, že předtím, než Meta studio odkoupila, měl tým rozsáhlé plány pro pokračování Orderu. Engine už měli hotový z jedničky a příběhově je hra zakončená velmi otevřeně. Dávalo by tedy smysl, že by časem vzniklo pokračování. Pokračování, kterého se ale bohužel nejspíš nikdy nedočkáme.