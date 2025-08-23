Metal Gear Solid Delta sbírá v recenzích výborné známky. Optimalizace na konzolích je přitom mizerná

Do českých krajin se recenzní klíče na remake třetího dílu série Metal Gear Solid v předstihu nedostaly. V zahraničních recenzích ale znějí slova chvály ve většině případů. Delta má aktuálně na agregátoru Metacritic hodnocení 86 % z 64 recenzí. Na OpenCritic je to pak 87 % z 63 recenzí. V podstatě se recenzenti shodují na tom, že remake vylepšuje grafiku originálu a věrně zachovává vše, díky čemuž byla původní hra v dobách druhého PlayStationu tak úspěšná.
Mírná kritika směřuje na to, že Konami s Deltou hrála až přehnaně na jistotu. V případě hry takového kalibru je to ale spíš ku prospěchu věci. Zatvrzelí fanoušci by jen těžko zkousnuli razantnější změny v jakémkoliv ohledu. Negativem také je, že při vydání není součástí hry slibovaná multiplayerová odnož, kterou se tvůrci chystají vydat až v nadcházejících měsících a bez podpory crossplaye.
Hodnocení Metal Gear Solid Delta ve světě
- Gameliner - 100%
- Eurogamer.net - 100 %
- Niche Gamer - 100 %
- Game Informer - 90 %
- GameSpot - 90 %
- IGN - 80 %
- Screen Rant - 80 %
- VideoGamer - 80 %
- VideoGamesChronicle - 80 %
- WellPlayed - 60 %
Přestože většina recenzí pochází z verze pro PlayStation 5, vysoká hodnocení hra dostávala, i když má dle rozboru Digital Foundry velmi špatnou optimalizaci. Graficky sice vypadá skvěle, ale ani jeden režim vám nezajistí stabilní FPS. Na základní PS5 je na výběr režim výkonu a grafiky. Výkon by vám měl zajistit hraní v 60 FPS, ve skutečnosti se počet snímků za sekundu propadá až pod 40. S režimem grafiky dostanete sice stabilnějších 30 FPS, ale mírných propadů se stejně nezbavíte.
Největším překvapením je ale to, že na PS5 Pro nový Metal Gear běží hůř než na základní PS5. Tady nemáte na výběr z režimů, spojují se benefity vyššího počtu snímků za sekundu s vyšším rozlišením. Výsledkem ale je ještě méně stabilní framerate a ve výsledku je samotná kvalita obrazu horší i s využitím upscaleru PSSR. Ten sice lépe pracuje s objekty v pohybu, ale scéna jako taková je méně kvalitní. Jedinou výhodu má v uzavřených oblastí laboratoří, kde běží plynuleji oproti základnímu modelu.
Digital Foundry se chystá pokrýt i další platformy. Zatím prozradili, že podle členů týmu, kteří si vyzkoušeli hru na Xboxu Series, to na konzolích Microsoftu vypadá podobně. Ani PC hráči nebyli ušetřeni. Dle recenze PC Gameru během hraní Delta několikrát natvrdo spadla a i s výkonnějšími sestavami ji nerozběhnete na víc než 60 FPS.