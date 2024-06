Metroid Prime 4 se poprvé ukázal v akci a odhalil podtitul. Vydání bychom se měli dočkat příští rok

Je to už 6 let od chvíle, kdy jsme dostali nic neříkající teaser na čtvrtý díl ze série Metroid Prime. Nintendo toho určitě následně litovalo, protože přicházely odklady, nové informace nikde a vývoj nakonec musel začít úplně od začátku v Retro Studios. Příští rok už ale tenhle kostlivec nebude strašit ve skříni. Konečně jsme se dočkali další ukázky, tentokrát přímo z hraní. Čtvrtý díl s podtitulem Beyond se chystá na rok 2025.

Podobně jako u dalších exkluzivit bylo tentokrát i v případě Metroid Prime 4 s informacemi Nintendo velmi strohé. Ochutnávka ale hráčům očividně stačila. Ohlasy totiž sklízí výborné. Je vidět, že se tvůrci drží ověřených základů, které jsme si nedávno opět mohli oživit díky povedenému remasteru prvního dílu. V hlavní roli je opět Samus Aran, ale co přesně je tentokrát její misí, zatím nevíme.

Velmi probíraným tématem okolo nového Metroidu je to, jestli právě tohle nebude jeden z launch titulů pro nadcházející konzoli Nintenda. Dávalo by to smysl vzhledem k tomu, jak silná je to značka. Vyšší výkon se určitě bude hodit ke zprostředkování lepšího dojmu z akce. Prime 4 by tak mohl být podobným případem, jako Breath of the Wild, který vyšel vedle Switche také na WiiU. Zatím jde ale pouze o spekulace. Nintendo by nám mělo prozradit víc o svém novém hardwaru snad ještě letos.