Michael Myers vám bude v patách v herním Halloweenu. Jeden hráč vraždí, čtyři další bojují o přežití

Adaptování legend hororových filmů se za poslední dekádu stalo velmi oblíbenou záležitostí. Svoji šanci dostane i Michael Myers z filmu Johna Carpentera z roku 1978. V příštím roce se na PC, PS5 a XSX pustíme do souboje mezi tímto monstrem a partou přeživších z dílny studia IllFonic, pro které tento žánr není ani zdaleka cizí. Za sebou mají například herní Pátek 13. nebo Predator: Hunting Grounds.
Halloween nabídne vícero herních režimů, přičemž tím hlavním je bezesporu asymetrický multiplayer. Jeden hráč se zhostí přímo role Myerse, zatímco čtyřčlenná parta se snaží uniknout z jeho spárů a dovolat se pomoci z Haddonfieldu. Jejich nepřítel ale nejde zabít, maximálně ho mohou zpomalit. K tomu využijí jen obyčejné pracovní náčiní, zřídkakdy se jim do rukou dostane skutečná zbraň.
Zatímco budou hledat zdroje a varovat další místní obyvatele, aby se pokusili utéct, se k nim některá NPC také mohou přidat. Alespoň mají přeživší o něco větší šanci přežít halloweenskou noc. Michael jim ale ani náhodou neusnadní. Jakmile se běžnému člověku dostane na stopu, jen tak ji neztratí a nedělá mu problém přerušit telefonní spojení, aby nebylo možné zavolat o pomoc.
I když je hlavním dějištěm ikonické městečko, nebudou se partie pokaždé odehrávat na stejné mapě. Těch bude několik, tvůrci přesné číslo zatím neprozradili. Je ale jisté, že kromě klasického multiplayeru si Halloween budeme moci zahrát i sólo s boty a tentokrát nebude chybět ani příběhový režim pro jednoho hráče. To je jedna z největších změn oproti podobným asymetrickým hororům, které se zaměřují jen a pouze na online hraní.
IllFonic spolupracuje s majiteli značky, díky čemuž mají mít materiály, se kterými mohou vytvořit opravdu věrně zpracované prostředí. Celé to pak bude pohánět Unreal Engine 5. Můžeme jen doufat, že se Halloween nezařadí do řady her se špatnou optimalizací, což se u titulů postaveným na tomto enginu stává podezřele často.