Mickeyho rodinná skákačka už nebude exkluzivní pro Switch. Disney Illusion Island vyjde v květnu i na další platformy

V roce 2023 vyšla na Nintendo Switch milá metrodvania, která na rozdíl od ostatních žánrovek sedí hlavně nenáročným hráčům a dětem. Disney Illusion Island je jen o skákání, žádné násilí. Od 30. května se Mickey Mouse, Minnie Mouse, kačer Donald a Goofy mohou pustit do skákání i na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Na konzolích bude k dostání i v krabicové verzi, kterou najdete v obchodech za 29,99$. U nás by se tedy cena měla pohybovat okolo 700 Kč.

Vše začíná nevinnou pozvánkou na piknik. Ještě předtím, než se stihne parta nadlábnout, je Mickey a spol pasovaný do role hrdinů, kteří musejí získat magické knihy ukradené z tajné knihovny. Pátrání vás zavede do všech koutů tohoto krásně kresleného světa. Jelikož jde o metroidvanii, nedostanete se do všech jeho částí hned od začátku, i když se zdají být přístupné. Na cestě za knihami získáte dodatečné schopnosti, které vám pomohou s překonáním těchto překážek.

Illusion Island je vhodný pro rodinné hraní nejen díky nízké obtížnosti, zároveň podporuje i hraní v kooperaci až pro čtyři hráče. To platí pouze lokálně, přes internet si bohužel ve více lidech nezahrajete. Pokud už máte odehráno na Switchi, budete mít také důvod se do Mickeyho světa vrátit. Společně s novými verzemi vyjde bezplatný přídavek Cave Adventuring Scavenger Hunt, který vám propůjčí další dodatečné schopnosti.