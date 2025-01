Microsoft Flight Simulator možná vyjde na konzole PlayStation 5 a Nintendo Switch 2

Microsoft Flight Simulator je dlouhodobě považován za klenot mezi simulátory. Nabízí realistický zážitek z letu a zároveň umožňuje „cestování“ do nejkrásnějších koutů naší planety. Nyní se objevují spekulace, že se tento legendární titul možná dostane na konzole PlayStation 5 a chystaný Nintendo Switch 2.

Spekulace začaly na YouTube, kde podcaster NateTheHate tvrdil, že Microsoft plánuje port pro tyto platformy. Jeho tvrzení podpořil i novinář Jez Corden z webu Windows Central, který zmínil, že informace pocházejí z důvěryhodných zdrojů. Ačkoli zatím nebylo nic oficiálně potvrzeno, možná spolupráce mezi Microsoftem a Sony, resp. Nintendem, není nereálná.

Microsoft v poslední době učinil několik kroků, které naznačují větší otevřenost k multiplatformnímu přístupu. Nabízí své hry jako Sea of Thieves či Pentiment na konzolích od konkurenčních výrobců. Rozšíření vlajkové lodě mezi leteckými simulátory naznačuje, že Microsoft míří ještě dál. Proč by ne? Větší přístupnost znamená vyšší zisky nejen pro samotný Microsoft, ale i pro vývojáře doplňků.

Případná verze pro PlayStation 5 by neměla narazit na žádné větší technické problémy, jelikož konzole má dostatečný výkon. U Nintenda Switch 2, jehož specifikace zatím nejsou zcela známy, by mohla být situace komplikovanější. Podle odborníků by ale mohl pomoci cloud gaming – technologie, která umožňuje hraní náročných her na slabších zařízeních prostřednictvím streamování.

Vypadá to jako rozumná cesta

Podobně jako Minecraft, který vlastní Microsoft a který je dostupný na všech hlavních platformách, by mohl MSFS těžit z přístupu k širšímu publiku. Minecraft se stal fenoménem, který oslovil nejen herní komunitu, ale i vzdělávací sektor, kde se používá jako nástroj pro rozvoj kreativity.

Pokud by MSFS šel podobnou cestou, mohl by přilákat nejen nadšence do letectví, ale i učitele, studenty a příležitostné hráče hledající způsob, jak prozkoumat svět z ptačí perspektivy. Podobně prý mají na PS5 a Switch 2 dorazit i další hry od Microsoftu (např. Halo: The Master Chief Collection).

Zdroje: digitaltrends.com, simulationdaily.com, gamespot.com, gamerant.com.