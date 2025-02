Microsoft odložil jednu ze svých největších herních novinek. Fable vyjde až v roce 2026

V nové epizodě oficiálního podcastu se světu představil Craig Duncan, nový vedoucí Xbox Game Studios. Součástí herního průmyslu je přes 20 let a dříve stál v čele projektů studia Rare. Skrz celý podcast rekapituloval hry, které jsme viděli na nedávném Developer Directu. Přišla ale řada i na Fable, který nám tam chyběl. Duncan bez ostychů řekl, že mu hodlají dát víc času, a tak vyjde až v roce 2026.

„Čekání bude stát za to,“ ubezpečuje netrpělivé hráče. Po 16. minutě podcastu můžete vidět i pár nových závěrů ze hry. Nutno uznat, že příroda Albionu v provedení studia Playground Games vypadá moc hezky.

I bez Fablu bude letošní rok pro Microsoft vcelku silný. Má za sebou vydání Avowed, blíží se South of Midnight společně s novým Doomem. Prostor dostalo také skvěle vypadající RPG Clair Obscure: Expedition 33 a zapomínat nesmíme ani na Ninja Gaiden 4, jehož vydání je plánované na letošní podzim.

Většina zmíněných her není exkluzivní pro platformy Microsoftu. Duncan se ohledně portování her na další platformy vyjádřil v tom smyslu, že je to dobrý krok pro hráče a kouká se na něj i z pohledu vývojářů. „Každý, kdo dělá hry, chce, aby se jeho hra dostala do rukou co největšího množství hráčů.“

To by ostatně mohl být případ i pro Fable, který je stále oznámený pouze pro PC a XSX. Po oznámení odkladu se objevila řada spekulací ohledně jeho důvodu, přičemž jednou z nich je, že Microsoft chce čas navíc, aby mohla vyjít rovnou i verze pro PlayStation 5. Jednoznačné to ale není. Z dalších zdrojů se můžete dočíst, že má jít odklad kvůli technickým potíží a smysl by dávalo i to, že si chtějí nechat druhou polovinu letošního roku volnou, aby se nové tituly nepraly s chystaným GTA VI.

