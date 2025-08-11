Microsoft zastavil vývoj Contrabandu. Měl to být pašerácký ráj, ale už čtyři roky o něm nebylo slyšet

Je to jen měsíc, co skrz Microsoft prolétla další vlna propouštění, která zasáhla i herní odvětví. O práci přišly tisíce zaměstnanců a došlo k rušení projektů. Mezi nimi byla špionážní akce Perfect Dark i Everwild od studia Rare. Okolo novinky od týmu Avalanche Studios bylo podezřelé ticho už od oznámení v roce 2021. Studio nyní potvrdilo, že vývoj je v tuto chvíli u ledu.
„Během posledních několika let Avalanche Studios Group a Xbox Game Studios spolupracovaly na Contrabandu. Aktivní vývoj se nyní zastavil, zatímco přehodnocujeme budoucnost projektu. Děkujeme všem za zájem, který jsme viděli v komunitě už od oznámení a dáme vám vědět, co nás čeká, jakmile to bude možné,“ uvádějí vývojáři na svých stránkách.
Švédské studio Avalanche si můžete pamatovat díky chaotické sérii Just Cause, která se dodnes může pochlubit akční hratelností v rozsáhlém otevřeném světě. Je trochu matoucí, že existuje také Avalanche Software se sídlem v Americe, které má na triku kouzelnické RPG Hogwarts Legacy. Obě společnosti ale spolu mají společné pouze slovo v názvu.
Contraband byl představený s tím, že půjde o ráj pro pašeráky s kooperační hratelností. Jeho popis zněl velmi podobně jako u upírského Redfallu, tedy alespoň co se cílové skupiny týče. Nikdy jsme se ale nedočkali obšírnějšího představení, vystačit si musíme s jedním CGI trailerem a máme silné pochybnosti o tom, že z Contrabandu v budoucnu ještě něco uvidíme.