Microsoft zlepšuje levnější tarify Game Passu, přidá do nich cloudové hraní | Zdroj: Microsoft

Microsoft zlepšuje levnější tarify Game Passu, přidá do nich cloudové hraní

Lukáš Václavík
28. srpna 2025
  • Microsoft přináší cloudové hraní pro uživatele tarifů Game Pass Core a Standard.
  • Novinka je momentálně dostupná pouze testerům v programu Insider.
  • Hráči mohou streamovat zakoupené hry i ty z předplatného.

Microsoft loni zdražil předplatné Game Pass, ale od té doby jej nijak nevylepšil s výjimkou toho, že se v něm pravidelně mění nabídka her. Teď však přináší vítanou novinku. Uživatelé s nižšími konzolovými tarify Game Pass Core a Standard získají přístup k cloudovému hraní, které dosud bylo výsadou jen nejdražší nabídky Ultimate.

Funkce je zatím dostupná jen pro testery zapojené do programu Insider. Tím se ale může stát kdokoliv po stažení bezplatné aplikace Insider Hub. Kdy se tato novinka dostane ke všem uživatelům, Microsoft nezmiňuje. Cloudové hraní je nicméně stále jen experiment, ostatně sama firma jej pořád označuje za betaverzi, takže se může stále něco neplánovaně měnit.

Hráči s nižšími tarify budou moci přes internet streamovat hry, které jsou součástí jejich předplatných. V případě tarifu Core jde o nižší desítky titulů, u Standardu to jsou stovky. Zároveň budou moci hrát i tituly, které si koupili. Funkce „Stream your own game“ ale není dostupná u všech her, na seznamu jich ale je také pár stovek.

  Game Pass PC Game Pass Core Game Pass Standard Game Pass Ultimate
cena za měsíc 299 Kč 149 Kč 329 Kč 439 Kč
dostupnost PC Xbox One/Series Xbox One/Series PC a Xbox One/Series
online multiplayer - ano ano ano
slevy na hry a doplňky ano ano ano ano
hry v ceně stovky 25+ stovky stovky
přístup k novým titulům v den vydání ano ne ne ano
přístup k EA Play ano ne ne ano
cloudové streamování her ne ne ne ano
další bonusy ne ne ne ano

Cloudové hraní je dostupné v klientských aplikacích či webu na konzolích, počítačích, mobilech a tabletech. Microsoft dostal Xbox Cloud Gaming také do chytrých televizorů od Samsungu a LG nebo VR headsetů Meta Quest 2, 3, 3S a Pro.

Nejvyššímu tarifu Ultimate za 439 Kč měsíčně ale pořád zůstane pár trumfů v rukávu. Jednak funguje na PC i konzolích a jednak obsahuje katalog her včetně novinek v den vydání. Do Game Passu Standard se novinky dostanou až po několika měsících či třeba za rok. Součástí Ultimate je také předplatné EA Play a další bonusy.

Zdroje a další informace: Microsoft
