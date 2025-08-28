Microsoft zlepšuje levnější tarify Game Passu, přidá do nich cloudové hraní

Microsoft loni zdražil předplatné Game Pass, ale od té doby jej nijak nevylepšil s výjimkou toho, že se v něm pravidelně mění nabídka her. Teď však přináší vítanou novinku. Uživatelé s nižšími konzolovými tarify Game Pass Core a Standard získají přístup k cloudovému hraní, které dosud bylo výsadou jen nejdražší nabídky Ultimate.
Funkce je zatím dostupná jen pro testery zapojené do programu Insider. Tím se ale může stát kdokoliv po stažení bezplatné aplikace Insider Hub. Kdy se tato novinka dostane ke všem uživatelům, Microsoft nezmiňuje. Cloudové hraní je nicméně stále jen experiment, ostatně sama firma jej pořád označuje za betaverzi, takže se může stále něco neplánovaně měnit.
Hráči s nižšími tarify budou moci přes internet streamovat hry, které jsou součástí jejich předplatných. V případě tarifu Core jde o nižší desítky titulů, u Standardu to jsou stovky. Zároveň budou moci hrát i tituly, které si koupili. Funkce „Stream your own game“ ale není dostupná u všech her, na seznamu jich ale je také pár stovek.
|
|Game Pass PC
|Game Pass Core
|Game Pass Standard
|Game Pass Ultimate
|cena za měsíc
|299 Kč
|149 Kč
|329 Kč
|439 Kč
|dostupnost
|PC
|Xbox One/Series
|Xbox One/Series
|PC a Xbox One/Series
|online multiplayer
|-
|ano
|ano
|ano
|slevy na hry a doplňky
|ano
|ano
|ano
|ano
|hry v ceně
|stovky
|25+
|stovky
|stovky
|přístup k novým titulům v den vydání
|ano
|ne
|ne
|ano
|přístup k EA Play
|ano
|ne
|ne
|ano
|cloudové streamování her
|ne
|ne
|ne
|ano
|další bonusy
|ne
|ne
|ne
|ano
Cloudové hraní je dostupné v klientských aplikacích či webu na konzolích, počítačích, mobilech a tabletech. Microsoft dostal Xbox Cloud Gaming také do chytrých televizorů od Samsungu a LG nebo VR headsetů Meta Quest 2, 3, 3S a Pro.
Nejvyššímu tarifu Ultimate za 439 Kč měsíčně ale pořád zůstane pár trumfů v rukávu. Jednak funguje na PC i konzolích a jednak obsahuje katalog her včetně novinek v den vydání. Do Game Passu Standard se novinky dostanou až po několika měsících či třeba za rok. Součástí Ultimate je také předplatné EA Play a další bonusy.