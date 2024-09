Microsoft zredukuje svoji herní divizi o dalších 650 zaměstnanců. Většina se týká Activisionu

Letos zprávy o propouštění přicházejí ze všech stran. Právě Microsoft hned v lednu letošního roku uvedl, že skrz Xbox, Bethesdu a Activision Blizzard propustí necelé 2000 zaměstnanců. Krize v této společnosti bohužel ale stále není zažehnána. Report novináře Stephena Totila uvádí, že se počet pracovních míst sníží o dalších 650. Dnes ráno to měl v interním emailu sdělit zaměstnancům Phil Spencer.

„V rámci sladění struktury našich týmů po akvizici a řízení našeho podnikání jsme se rozhodli zrušit přibližně 650 pozic skrz Microsoft Gaming - většinou jde o korporátní a podpůrné funkce - a uspořádat naše podnikání tak, aby bylo dlouhodobě úspěšné.“ I když tentokrát nedošlo k uzavírání studií a samotných vývojářů by se to také týkat nemělo, podobné zprávy nikdy nevěstí nic dobrého. Toto kolo propouštění by se z velké části mělo týkat lidí pracujících v Activision Blizzardu.

O tom, že podobná situace nastane, se hojně spekulovalo už po oznámení akvizice společnosti Activision Blizzard. Přeci jen šlo o obchod za rekordních 69 miliard dolarů. I když po jeho uzavření čísla Xboxu narůstají (kromě prodejnosti konzolí), je jasné, že taková částka se jen tak nevykompenzuje. Spencer už při propouštění na začátku roku ve svém vyjádření uváděl, že musí dbát na to, aby byl byznys Xboxu výdělečnou a rostoucí součástí Microsoftu. Není jasné, jestli je to poslední daň, kterou si na Xboxu tato akvizice vybere.

