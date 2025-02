MindsEye je akce od producenta starších dílů GTA. V blízké budoucnosti se střetne umělá inteligence s lidskou chamtivostí

Na včerejším State of Play bylo jedním z nejpůsobivějších oznámení MindsEye, novinka od týmu Build A Rocket Boy. Jistě ani vám při sledování traileru neuniknou podobnosti s moderními díly série Grand Theft Auto a není to náhoda. Součástí týmu je několik bývalých vývojářů z Rockstar Games včetně Leslieho Benziese, který vedl vývoj všech 3D GTA her, které zatím vyšly. U tohoto projektu figuruje jako producent.

MindsEye je příběhový thriller, který nás vezme do amerického města Red Rock v blízké budoucnosti, kdy se bez pokročilých technologií člověk zkrátka neobejde. Zahrajeme si za bývalého vojáka Jacoba Diaze, který trpí ztrátou paměti a nejasnými záblesky minulosti. Na vině je podle všeho neurální implantát.

Jelikož nechce jen sedět a tiše trpět, vydává se na nelehkou cestu za odhalením své minulosti, která ho dovede k blížící se hrozbě v podobě umělé inteligence. Jacob není jediný, kdo baží po odpovědích, ale i se spojenci bude lepší, když se budeme držet ve stínech.

Kromě high-tech vychytávek bude v příběhu MindsEye hrát roli také korupce v politice, experimentování, špionáž korporací a armáda, která se vládě trochu vymyká z rukou. Zkrátka všechno, co bychom od futuristického thrilleru chtěli. Podle pár útržků z hraní lze soudit, že nás čeká intenzivní akce z pohledu třetí osoby, kde nemalou roli sehrají také honičky v autech.

Stále máme řadu otázek. Bude mít MindsEye otevřený svět? Půjde čistě o akční záležitost? Budeme moci příběh ovlivnit rozhodnutími, nebo je vše předem dané? Odpovědi bychom měli dostate v rámci několika měsíců. MindsEye má totiž vyjít letos v létě na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Podle stránky na Steamu to ale zatím vypadá, že se budeme muset obejít bez českého překladu.

Zdroj: IOI