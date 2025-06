MindsEye je průšvih. Ani GTA v životopisech vývojářů nezaručuje kvalitní hru

Včera večer vyšla hra akční adventura od studia Build a Rocket Boy. MindsEye slibovalo intenzivní futuristickou střílečku s důrazem na příběh. Do jisté míry to i vývojáři naplnili, ale hráči se obecně shodují, že ji měli nejdřív vydat v předběžném přístupu. Rozhodně totiž nevypadá jako dokončený produkt. Na Steamu má momentálně 42 % pozitivních hodnocení.

Na sociálních sítích se množí klipy s nejrůznějšími chybami a bugy, ať už jsou to kolony aut prolínajících se jedno do druhého, propadávání podlahou nebo naprosto bizarní deformace NPC postav. I na nejvýkonnějších sestavách se seká a na konzolích se jen zřídkakdy přehoupne přes 30 FPS. Mark Gerhard, co-CEO studia, před vydáním tvrdil, že negativní reakce z preview jsou výsledkem úplatků a chtějí MindsEye jen poškodit. Očividně ale dojmy odpovídají realitě.

Blížící se průšvih naznačovala řada věcí. Recenze MindsEye u nás ani ve světě nevyšly. Také jsme o recenzní kopii žádali, dle informací od místního distributora ale není komunikace s vydavatelem zrovna jednoduchá. Hráči, kteří se o stavu hry chtěli přesvědčit sami, si také stěžují na to, že většinu ze dvou úvodních hodin tvoří filmečky. Než se tedy člověk dostane přímo do akce, přijde o možnost zažádání o vrácení peněz.

Kolem MindsEye byl rozruch hlavně díky tomu, kdo na jeho vývoji pracuje. V čele týmu stojí Leslie Benzies, který v minulosti dělal na několika dílech ze série Grand Theft Auto. Jeho pověsti nepomáhá ani fakt, že předchozí online projekt Everywhere ani není venku, přestože se o něm mluví od roku 2016 a stále nemáme konkrétní představu, co to vlastně bude zač. MindsEye má alespoň ještě šanci, že se s budoucími patchi dostane do použitelné podoby.