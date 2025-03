Minecraft bude hezčí i bez modifikací. Grafický update razantně vylepší stíny a nasvětlení kostkovaných světů

Mojang si připravil další ze série prezentací Minecraft Live, kde nám během necelé půlhodinky představil novinky pro nadcházející měsíce. Tím největším oznámením je grafický update Vibrant visuals, se kterým oproti současnému Minecraftu bez komunitních modifikací bude hra vypadat o řád lépe. Pomůže tomu hlavně vylepšené osvětlení světa a fungování stínů.

Zatím nevíme, kdy se Vibrant visuals dostanou do hry. Mojang pouze uvedl, že se první hráči budou brzy moci pustit do testování skrz preview program. Nejprve bude update dostupný v Bedrock edici, postupně ho hodlají rozšiřovat na co největší množství zařízení a dojde i na implementaci do Java edice.

Úprav se prý dočkají tisíce věcí, ale sami tvůrci vyzdvihují hlavně nové osvětlení. Stíny všech objektů se budou přirozeně měnit podle polohy slunce, voda věrně odráží okolní prostředí a atmosféře pomůže také volumetrická mlha. I když se řada věcí mění, během prezentace přišlo ujištění, že Minecraft nepřijde o svůj typický styl.

Je jasné, že líbivější grafika si vybere daň na výkonu. Mojang zatím nepotvrdil, jestli bude ve hře možnost zachovat současnou grafiku, ale rozhodně by to byl dobrý krok pro hráče se slabším hardwarem. Nejspíš se s ní ale počítá, protože Vibrant visuals jsou zpětně kompatibilní, takže hráči, kteří je mají aktivní, mohou sdílet světy s těmi, kteří update ještě nedostali. Tento update navíc nijak neovlivňuje hratelnost, takže pokud máte ve svém světě postavené systémy založené na světle, budou fungovat stále stejně.

Ochočený ghast a filmový event

Už loni jsme od Mojangu slyšeli, že do budoucna mění svoji strategii ohledně vydávání nového obsahu. Novinky budou do hry přicházet častěji po menších porcích v rámci Game Dropů. První pro letošní rok nám naservírují 25. března, tedy už zítra. Spring to Life přidá nové varianty již existujících mobů a oživí svět ambientními prvky. Okolo bude poletovat listí ze stromů, na pouští ševelí písek a po setmění v krajině uvidíte shluky světlušek.

Zítra také startuje event na Bedrock edici hry. Potrvá do 7. dubna a za splnění miniher máte možnost získat exkluzivní odměnu. Mojang tak chce oslavit blížící se premiéru filmové adaptace, která se chystá do kin 4. dubna.

Rovnou nás nechali nahlédnout pod pokličku toho, co se chystá pro druhý letošní Game Drop. V Netheru narazíte na nový blok Dried ghast. Pokud si ho donesete domů a pořádně zalijete vodou, stane se z něj malý ghastling. Když se o něj budete starat, vyroste v přátelského ghasta, kterého pak můžete osedlat a létat na něm až s dalšími třemi hráči. V tomhle případě ale zatím neprozradili, kdy bychom měli očekávat vydání.