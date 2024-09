Minecraft mění budoucí vývoj. Updaty budou pravidelnější, chystá se nativní verze pro PlayStation 5

Od vydání prvotní verze Minecraftu uplynulo už víc než 15 let. Za tu dobu se tohle nekonečné dobrodružství rozrostlo o hromadu možností. V jejich přidávání plánuje Mojang pokračovat i v budoucnu, jen na to půjde trochu jinak než doposud. Místo toho, aby jednou za rok vyšel jeden větší přídavek, budou v průběhu roku vycházet pravidelnější updaty. Veškerý tento obsah budou hráči dostávat stále zdarma.

Velikost takových updatů se bude lišit. Oznámení změn zatím neprozradilo, co se pro fanoušky chystá v těch nejbližších. To bychom se měli dozvědět skrz prezentace Minecraft Live, které se také trochu změní. Místo jednou za rok je uvidíme dvakrát do roka. Toho se týká také zrušení hlasování o tom, jaký mob bude do Minecraftu přidán jako další. Live bude více zaměřený na ty nejaktuálnější novinky týkající se celé značky, nejen Minecraftu jako takového.

Vítanou novinkou je také oznámení nativní verze pro PlayStation 5. Na aktuální konzoli od Sony jste si sice Minecraft mohli zahrát už dřív, ale museli jste k tom využít verzi určenou pro čtvrtý PlayStation. Vzhledem k vyššímu výkonu můžeme očekávat značná vylepšení, ovšem zatím netušíme, kdy k jejímu vydání dojde. Zároveň tvůrci slibují, že pracují na vylepšení hraní v multiplayeru a chtějí zjednodušit způsob, jakým se hráči mohou vydat na dobrodružství se svými kamarády.

Zdroj: Minecraft.net