Mix strategie a akce Kunitsu-Gami si nově můžete vyzkoušet v demoverzi zdarma

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess patří mezi ty větší novinky, které můžeme v průběhu července očekávat. Capcom tentokrát trochu experimentuje a kombinuje akční souboje s notnou dávkou strategizování. Pokud si nejste jisti, jestli je tento žánrový mix to pravé pro vás, můžete si hru zdarma osahat v demoverzi na PC, PlayStationu i Xboxu. I když plná hra vychází až 19. července, demo je k dispozici už nyní. S vydáním pak bude dostupná skrz Game Pass.

Naším cílem je očistit všechny vesnice v okolí hory Kafuku. Jakmile zapadne slunce, z bran Torii do našeho světa přicházejí temné bytosti. Na hlavním protagonistovi jménem Soh bude brány do jiných světů uzavírat. Sám na to ale nestačí, a tak musí spoléhat na spirituální síly kněžky Yoshiro. Společně s osvobozenými vesničany pro ni musí získat dostatek času na provedení rituálu.

Během nocí si užijete akční řežbu. Za dne se ale musíte pustit do strategizování a správně využít každou chvilku. S očišťováním vesnic se k vám přidávají další lidé, kterým můžete přiřadit jednu z několika profesí, třeba lukostřelce či šermíře. Následně je na vás, abyste jejich síly správně rozložili na bojišti předtím, než zapadne slunce. Možnosti, jak se můžeme proti temnotám bránit, se mají s postupem hrou rozšiřovat díky dalším vylepšením pomocníků i samotného Soha.

Capcom si připravil ještě jeden bonus. Pokud si projdete obě mise v demu, dostanete do plné hry dáreček v podobě kosmetických doplňků inspirovaných nádhernou hrou Okami. Změnit vizáž můžete své postavě i kněžce. Pokud odměnu nenajdete ve hře hned po dohrání, nemusíte se bát. Hráči ji totiž obdrží až v plné verzi.