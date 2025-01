Mluvící sumec a oživlé bytosti z amerických pověstí. South of Midnight vychází v dubnu

Tým v Compulsion Games už pěkných pár let pracuje na své akční adventuře South of Midnight, ve které se s hlavní hrdinkou Hazel budeme snažit zachránit její mámu. Poté, co se strhnul hurikán, zůstala v domě unášeném vodním proudem. Součástí této mise ale bude vedle zachraňování spousta nadpřirozena. S příběhovým trailerem jsme dostali i datum vydání. To připadá na 8. dubna pro PC i Xbox Series S|X. Jak už to u her od Microsoftu bývá, rovnou bude k dostání i v Game Passu.

Hazelin příběh se odehrává na jihu Spojených států. Celé město Prospero je poničené hurikánem. Nedlouho poté, co vyrazí po stopách své matky, zjišťuje, že s ní něco není v pořádku. Všude vidí mytické bytosti včetně obřího sumce, který dokonce mluví. Dozvídá se, že je Weaver a dokáže ovládat magii ovlivňující osudy.

Ne každá potvora s námi ale bude vycházet v dobrém. Už ve starších trailerech jste mohli zahlédnout řadu nepřátel. Do tohoto výčtu se přidává Huggin' Molly, což je kombinace dívky a pavouka. Čas od času sleze z hory, kde žije, a unáší děti. Stejně jako většina ostatních nepřátel má základ ve skutečných pověstech, které se tradují na jihu USA.

South of Midnight bude oproti dnešním gigantickým hrám komornější zážitek. Běžný hráč má příběh dokončit za 10-12 hodin. Pokud byste se do hraní chtěli pustit s předstihem, můžete sáhnout po Premium Edition. Ta hru zpřístupní už od 3. dubna a jako bonus dostanete digitální artbook, komiks, soundtrack a dokument ze zákulisí vývoje.

Zdroj: Xbox Wire