Mobilní Age of Empires vyjde v říjnu. Mezi vojevůdci se objeví Johanka z Arku nebo Chammurapi

Microsoft pokračuje v plnění svých plánů se sérii Age of Empires. Čtyřka vyšla před třemi lety, velmi brzy se v kompletně předělané podobě vrátí Age of Mythology a také se chystá pořádná mobilní odnož. Age of Empires Mobile bude mít premiéru na Androidu a iOS 17. října letošního roku. Podzim tedy bude docela nabitý nejen na PC a konzolích. Více detailů se dozvíme v průběhu Gamescomu, který se koná v Německu tento týden.

Na mobilním Age of Empires nepracuje Microsoft sám, respektive jeho studio World's Edge. Pomáhá mu s tím čínská společnost TiMi Studio Group, která má s mobilními platformami bohaté zkušenosti. V jejich portfoliu najdete třeba Call of Duty Mobile nebo Pokémon Unite.

I když je Age of Empires Mobile stále v základu ta známá strategie, její mobilní verze bude fungovat trochu jinak. Zjednodušeně řečeno, tvůrci do zaběhlého konceptu napěchovali trendy z úspěšných mobilních her z posledních let. Brayden Fan, generální manažer studia TiMi řekl: „Očekáváme, že hráči budou mystifikovat, šálit a překvapovat své nepřátele skrz realistickou a pohlcující středověkou hratelnost v Age of Empires Mobile. Během našeho testování jsme viděli, jak se vytvářejí a rozpadají aliance. Hráči při tom všem prokázali strategický důvtip, spolupráci a nadšení pro nový zážitek.“

Jen aby to pořádné strategizování nebylo nakonec skryté za tunou mikrotransakcí. Age of Empires Mobile bude fungovat na modelu free-to-play. Nemělo by to alespoň ovlivnit singleplayerovou část, která má být velmi blízko ke klasickým kampaním z Age of Empires. Důležitou roli sehrají také vojevůdci. V soupisce najdete třeba Leonida, Dareia I., Chammurapiho nebo Johanku z Arku.