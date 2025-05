Mobilní Call of Duty Warzone po roce končí s podporou. Nenaplnilo očekávání, servery ale zůstávají v provozu

Call of Duty Mobile mělo v posledních letech obrovský úspěch a očekávalo se, že se podobný scénář zopakuje i s vydáním kapesní verze battle royale režimu Warzone. Jenže očekávání se nenaplnila, a tak Warzone Mobile pomalu končí. Už si ho ani nemůžete stáhnout v digitálních obchodech. Stejně tak ze hry zmizela možnost pořídit prémiovou měnu za reálné peníze a v přípravě nejsou žádné další obsahové přídavky.

Stávající hráči, kteří Warzone Mobile mají nainstalované, mohou stále pokračovat v hraní. Nepřijdou ani o podporu cross-progression a sdílených inventářů s PC a konzolovou verzí. Platí to pouze současný obsah, jakmile do Black Ops 6 a klasického Warzone přijde nová sezóna, budoucí obsahové přídavky sdílení podporovat nebudou.

Nemohou si pořídit ani battle passy či další věci, které vyžadují prémiovou měnu. Lze využít leda toho, co jim na účtu zbylo z dřívějška. Zatím nepadlo ani slovo o tom, že by se servery měly vypínat úplně, i když bychom řekli, že vzhledem k situaci je to jen otázka času.

Activision chce stávající hráče Warzone Mobile nalákat do Call of Duty Mobile. Připravil si speciální akci, kdy je možné získat dvojnásobek COD Pointů, které si na svém účtu nastřádali. Na využití této nabídky máte čas do 15. srpna a je to jen jeden z několika uvítacích bonusů.