Mobilní Simpsons: Tapped Out končí. Stavění vlastního Springfieldu vydrželo 12 let

Strategie, kde jsme si stavěli vlastní městečko Springfield, byla dlouhou stálicí na mobilním trhu. Čas The Simpsons: Tapped Out se ale blíží ke konci. Od 31. října už ho nenajdete v obchodech s aplikacemi a 24. ledna příštího roku končí samotné servery. Pak už nebude možné pokračovat v hraní.

Tvůrci skrz svoji stánku na Facebooku uvádějí, že toto rozhodnutí nebylo jednoduché. Za 12 let od doby, co se mobilní Simpsonovi poprvé vydali do světa, se počet postav rozrostl celkem na 831. Projít jste si mohli přes 1 400 questových linek. Hra to ale samozřejmě nebyla dokonalá. Slušně tlačila hráče k nakupování donutů, které zde představují prémiovou měnu a bez kterých se získávání nových budov, postav a dekorací pěkně protáhlo.

Ve vyjádření nicméně nepadl důvod, proč nyní Tapped Out končí. Výdělky z posledních let nejsou veřejně známé, ovšem dříve z EA přicházely zprávy o tom, že Simpsonům se špatně nedaří. Aby se fanoušci mohli s hrou rozloučit, tak v průběhu následujících týdnů a měsíců budou tvůrci zpět přidávat obsah z eventů, který již nebyl dostupný. Přihodí k tomu také několik nových dekorací, které doprovodí finální etapu.