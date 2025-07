Mobilní Warcraft končí s novým obsahem. Blizzard po dvou letech omezuje podporu na minimum

Poslední dny se nesou v duchu špatných zpráv ze stáje Xboxu a bohužel to vypadá, že stále nekončíme. Změny se týkají i odnože Activision Blizzard, což víme už od středečního odpoledne, kdy se měly zmenšit týmy vývojářů zaměřené na sérii Call of Duty. Ani Blizzard jako takový očividně nezůstal nedotčený. Jejich mobilní strategie Warcraft Rumble do budoucna neplánuje žádný další obsah.

Servery zůstanou i nadále v provozu, hráči mohou očekávat také patche s opravami bugů a čas od času dojde i na eventy. Obsahově už se ale Rumble nebude rozrůstat. Podpora tak končí po dvou letech od chvíle, co se dostal na mobilní telefony s Androidem a iOS.

Už při vydání bylo jasné, že pro udržení hráčů budou muset přijít rozsáhlejší změny, čehož si byl Blizzard sám vědom. „Od svého spuštění se Rumble snažil najít své místo vzhledem k našim ambicím na jeho dlouhodobý úspěch, dlouhou dobu tým naslouchal zpětné vazbě hráčů, zaměřoval se na jiné oblasti a zkoumal možnosti dalšího posunu,“ uvádí Blizzard v oznámení o změnách.

I přes všechny snahy nebyl pokrok tak výrazný a nakonec nestačil k tomu, aby byl Rumble v dlouhodobě udržitelném stavu. Patřil nejspíš mezi menší projekty společnosti, ale i tak jeho vývoj trval velmi dlouho. Prý se na něm začalo pracovat před devíti lety, takže vývojový proces trval sedm let.