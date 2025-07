Moje hrdinská akademie uzavře příběh s další hrou. All's Justice zakončí finální bitvu v arénové bojovce

Mezi úspěšnými značkami v anime a manga světě se pohybuje několik stálic. V posledních letech mezi ty nejúspěšnější patří série Boku no Hero Academia, kterou v obchodech najdete i česky pod názvem Moje hrdinská akademie. Do herního světa se podívala také několikrát, vedle mobilních pokusů to byla dvojice dílů My Hero One's Justice, na kterou naváže nově oznámené pokračování My Hero Academia: All's Justice. Datum vydání zatím neznáme, ale můžeme s ním počítat na PC, PS5 a XSX.

Bude to vůbec poprvé, co se v soupisce hratelných postav objeví všichni žáci třídy 1-A. Samozřejmě je doplní i řada dalších hrdinů a záporáků, kteří se na scéně objevili v různých částech příběhu. Z potvrzených můžeme jmenovat All Mighta, Šigarakiho Tomuru nebo Togu Himiko.

Žánrově i tentokrát jde o arénovou bojovku, což je pro adaptace slavných manga sérií v posledních letech nejčastější. Do akce půjdeme s tříčlennými týmy a přímo během boje lze plynule prohazovat postavy mezi sebou. S tím se pojí i možnost tuto mechaniku využít při navazování komb. Co se komplexnosti týče, určitě to nebude tak náročná záležitost na naučení jako Street Fighter nebo Fatal Fury.

Z prvního traileru to vypadá, že oproti My Hero One's Justice 2 nás čeká slušný posun. Tentokrát by se vyprávění příběhu nemělo smrsknout jen na lehce animované komiksové pasáže. I na pohled All's Justice vypadá lépe.

Každá z hratelných postav bude mít novou sadu pohybů, která se pojí s jejich podobou ve finálním příběhovém oblouku. Final War už je v komiksové předloze u konce, za pár měsíců se jí dočkáme i v závěrečné sezóně anime seriálu. Tvůrci slibují, že v All's Justice uvidíme finální boj z trochu jiné perspektivy, čímž chce nalákat hlavně fanoušky, kteří předlohu dobře znají.