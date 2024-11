Monster Hunter Outlanders přenesou na mobilní telefony plnohodnotný zážitek z lovu obřích potvor

Loni na mobily vyšel Monster Hunter Now ve stylu Pokémon Go, kdy lovíte monstra ve vašem okolí skrz rozšířenou realitu. Capcom připravuje další mobilní záležitost pro tuto silnou značku. Ve spolupráci s čínským studiem TiMi vznikají Outlanders, kteří se budou blížit loveckému RPG, jaké známe z klasických platforem. Zatím nevíme, kdy bude mít premiéru, ale určitě se dostane jak na Android, tak na iOS.

Čekají nás lovy v otevřeném světě. Z první ukázky je jasně vidět, že cestování bude rychlejší, než bývá v sérii zvykem. Svého lovce můžete přes mapu vystřelit z katapultu, s překonáváním větších výšek pomůže kluzák a nově umí lovci také lézt po skalách. K ruce nám tentokrát nebudou staří známí kočičáci Palicové. Místo toho nás bude doprovázet jakýsi opičí parťák.

Samozřejmě by to nebyl Monster Hunter, kdybychom na lov nemohli vyrazit společně s přáteli. Outlanders ale prý bude možné hrát bez problému i sólo. „Je na čase, aby mobilní hráči poznali, co dělá Monster Hunter jednou z nejoblíbenějších značek herního světa. Nejenže Outlanders nabídnou hráčům autentický zážitek z lovu, zároveň představí velký otevřený svět s komunitou a sociálními funkcemi, které hráči v dnešní době vyhledávají,“ říká producent Dong Huang.