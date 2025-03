Monster Hunter Wilds příští týden čeká velký přídavek. Nová monstra, hodnocené questy a oslavy jara

Pokud už máte všechny své cíle v novém Monster Hunteru splněné, 4. dubna budete mít důvod se opět vydat na loviště. Vychází první Title Update, který hráčům zdarma doručí řadu novinek. Již dříve avizovaným nováčkem, na kterého si budeme moci počíhat ve zdejším pralese, je vodní potvora Mizutsune. Zároveň se ale v rámci dalšího questu budeme moci utkat i monstrem Zoh Shia, se kterým jsme měli čest pouze jednou v rámci hlavní příběhové linky.

Příští pátek také rovnou můžete navštívit The Grand Hub, nové místo pro setkávání s ostatními hráči. Můžete si společně dát dobré jídlo od kočičích kuchařů, poměřit sílu v páce nebo si dát partičku bowlingu s barely. Po večerech bude na místním pódiu vystupovat Diva, která vám večeři zpříjemní svým zpěvem.

Hub se bude měnit s každým ročním obdobím. Od 23. dubna odstartují oslavy jara. Nezmění se jen vizuálně, zároveň se obmění i nabídka jídel v kuchyni a můžete po omezený čas získat tematické odměny.

Další věc, kterou můžete očekávat hned po vydání updatu, jsou arena questy. Ty jsou rozděleny do dvou kategorií a jsou dělané pro lovce, kteří hledají větší výzvu. Musíte se dané monstrum pokusit ulovit co nejrychleji. Váš výsledek se pak zapíše do celosvětového žebříčku. Pokud se vám zadaří, získáte exkluzivní doplňky pro svoji zbroj.

Pořád je to na vás moc snadné? Od 30. dubna se budete moci postavit Arch-tempered Ray Dauovi. Tenhle bleskový dráček se jako první z monster objeví v doposud nejsilnější variantě v rámci časově omezeného questu.

Kromě větších přídavků Capcom do tohoto updatu přihazuje i spoustu drobností. Zdarma dostanete i gesta z předchozích her, můžete upravit outfit Almy a chybět nebudou ani další event questy s tím, že se postupem času vrátí i ty starší. Nemusíte se tedy bát, pokud jste nestihli získat některou z časově omezených odměn. Pokud vám ani to nestačí, k dostání bude také první placený DLC balíček s další plejádou kosmetických úprav.

Dostali jsme i menší náhled do vzdálenější budoucnosti. Na konec května se chystá spolupráce s další značkou Capcomu. Pro Monster Hunter není nic nezvyklého, že se do něj postupem času dostanou kosmetické doplňky inspirované ostatními hrami a nemusí to nutně být hry od stejného vydavatelství.

Další velká událost nás čeká v létě. Title Update 2 je zatím zahalený v mlze, ale fanouškům stačila i ta krátká ukázka na závěru prezentace na to, aby jasně poznali, že nás čeká střet Lagiacrem.