MS Flight Simulator 24 dostane druhou velkou aktualizaci. Vývojáři prozradili připravované novinky a přiznali chyby

Vývojáři hry Microsoft Flight Simulator přibližně jednou měsíčně pořádají živé streamy, které lze sledovat na oficiálním YouTube kanále. Ty se staly oblíbeným zdrojem informací pro fanoušky simulátoru, což platí i pro ten nejnovější. Provází nás jím senior manažerka pro komunitu Jayne, a účastní se klíčoví členové vývojářského týmu včetně vedoucího vývojáře Jorga Neumanna, generálního ředitele studia Asobo Sebastiana Wlocha a výkonného producenta Martiala Bossarda.

Vývojáři uznali problémy při startu

Vývojáři veřejně přiznali, že start nové verze Flight Simulatoru provázely problémy. Mnoho hráčů se potýkalo s chybami, které výrazně snižovaly kvalitu zážitku. Následně konstatovali, že testovací proces nebyl dostatečně důkladný, a zavázali se, že v budoucnu budou používat delší alfa a beta testovací fáze.

Microsoft Flight Simulator 2024 je ve vzduchu již několik měsíců a vývojáři pilně pracují na jeho vylepšování. První velká aktualizace Sim Update 1 je dostupná už nějakou dobu a přinesla stovky oprav a vylepšení. Vývojáři se rozhodli upřednostnit stabilitu před rychlostí vydání, což se podle ohlasů hráčů vyplatilo. Aktualizace se zaměřila především na opravy chyb a zlepšení výkonu.

Další velká aktualizace Sim Update 2 je již v přípravě a měla by přinést další stovky oprav. Testování by mělo začít kolem 20. března a vývojáři opět počítají s účastí komunity. Právě zpětná vazba je pro vývoj simulátoru zásadní. Pracují také na vylepšení řízení letového provozu (ATC), které by mělo být realističtější a zajímavější. Plánují například přidat více detailů při vydávání povolení k odletu a příletu.

Strategické partnerství s brazilským výrobcem letadel Embraer

Velkou novinkou je oznámení strategického partnerství s brazilským výrobcem letadel Embraer. Prvním ovocem této spolupráce bude model letounu Embraer Praetor 600, který by se měl v simulátoru objevit koncem letošního roku. Půjde o stroj ze série s velmi přesně zpracovaným systémem fly-by-wire. Na vývoji se budou podílet i testovací piloti Embraeru, což by mělo zaručit maximální věrnost předloze.

Dvě nová letadla zdarma

Vývojáři představili dva nové letouny, které hráči dostanou zdarma. Podle některých spekulací jde o formu kompenzace za problémy při vydání hry. Prvním je Cessna 185 Skywagon od společnosti Carenado, která je již k dispozici a má verzi s plováky a lyžemi. Druhým je brazilský cvičný letoun CAP-4 Paulistinha od iniBuilds, který byl vydán společně s aktualizací světa zaměřenou na Brazílii. Oba letouny by měly potěšit jak začátečníky, tak zkušené virtuální piloty.

CAP-4 Paulistinha

Velkou pozornost vývojáři věnují optimalizaci výkonu, zejména na konzolích Xbox. Pracují na lepším využití paměti a řešení problémů s rozmazanými texturami. Doporučují hráčům zvětšit velikost mezipaměti (rolling cache), což by mělo výrazně zlepšit plynulost hry. Připravují také funkci stahování obsahu, která umožní uložit vybraná letadla a letiště přímo na disk a eliminovat tak nutnost streamování dat.

Například nejnovější optimalizace pro konzole Xbox Series S umožní využít 500 MB operační paměti navíc, což by mělo pomoci především při načítání složitějších scén a při dlouhých letech. Vývojáři však upozorňují, že změna vyžaduje důkladné testování.

Také pracují na vylepšení režimu virtuální reality (VR). Mají v plánu opravit řadu chyb a zlepšit celkový zážitek z létání ve VR. Mezi plánované novinky patří například lepší zobrazení nočního osvětlení a řešení problémů s rozdíly mezi obrazy pro levé a pravé oko. Vývojáři slibují lepší stabilitu obrazu, vyšší výkon a celkové zlepšení uživatelského zážitku. Většina těchto vylepšení by měla přijít s aktualizací Sim Update 2, která je plánována na konec dubna.

Kariérní režim je hit

Statistiky ukazují, že komunita hráčů Flight Simulatoru mění své návyky. Nově přidaný režim kariéry je nyní populárnější než volné létání, což překvapilo i samotné vývojáře. Podle jejich statistik většina hráčů tráví více času plněním misí než volným objevováním světa. Tým proto plánuje do režimu kariéry přidávat další zajímavé prvky, které ještě více obohatí zážitek.

Kariérní režim je hit

Zajímavou novinkou bude rozšíření kariérního režimu. Vývojáři do něj plánují přidat více letadel z hlavní hry a také umožnit tvůrcům třetích stran integrovat své stroje. Hráči se dočkají vylepšeného filtrování misí, které umožní snadnější výběr letů podle letounů. V budoucnu by se mohly objevit i nové specializace inspirované skutečnými leteckými operacemi, jako je například hašení konkrétních požárů nebo záchranné akce.

V roce 2024 jsou v plánu čtyři velké aktualizace zaměřené na opravy a rozšíření obsahu. Kromě již vydaného Sim Update 1 a připravovaného Sim Update 2 se chystají další dvě rozsáhlé aktualizace, které budou zahrnovat opravy, nový obsah a rozšíření existujících funkcí. Kromě toho se pracuje i na vylepšení světových aktualizací World Update.

Vývojáři zdůraznili, že jejich cílem je neustálé vylepšování Flight Simulatoru na základě zpětné vazby komunity. V budoucích měsících se můžeme těšit na více kariérních misí, rozšíření obsahu, další optimalizace a možná i nové režimy hraní.