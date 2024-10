MS Flight Simulator bude potřebovat rychlé připojení k internetu. Za hodinu přenese až 81 GB dat

Microsoft Flight Simulator 2024 se připravuje na vydání. Pokud se nestane nic nečekaného, měli bychom se ho dočkat 19. listopadu. Legendární letecký simulátor nabídne možnost prozkoumat svět z výšky v neuvěřitelných detailech. Ale pozor! Ačkoli bude nová verze zabírat v úložišti výrazně méně místa, bude mít pro některé hráče jednu velkou nevýhodu – obrovskou spotřebu dat.

Jednou z největších změn oproti předchozímu vydání z roku 2020 je snížení velikosti instalace. Zatímco Flight Simulator 2020 s bezplatnými DLC si bez problémů ukrojil z disku až 500 GB, nový titul si během testů vystačil s pouhými 9 GB a plná verze hry má být velká kolem 30 GB. Výsledek? Hráči budou moci spustit hru rychleji a nepotřebují tolik místa v úložišti. Jenže toto zmenšení velikosti je vykoupeno zvýšeným zatížením internetového připojení.

Hra potřebuje minimálně 50 Mb/s

Nová verze MFSF 2024 totiž přesouvá velkou část grafických dat do cloudu, což znamená, že se veškeré detaily krajiny, měst a hor budou stahovat v reálném čase. A to má nemalé důsledky. Při létání nad hustě obydlenými oblastmi může hra stahovat data rychlostí až 180 Mb/s, což odpovídá přibližně 81 GB za jednu hodinu hraní.

Vysoké nároky na šířku internetového připojení mohou být velkým problémem pro hráče, kteří nemají dostatečně rychlé nebo neomezené připojení. Naštěstí v Česku nabízí většina poskytovatelů pevného internetového připojení neomezený limit na přenesená data, ale při připojení přes mobilní data se hráči mohou snadno dostat do situace, kdy jim datový balíček nebude stačit.

I když budete mít neomezený internet, může být dalším problémem rychlost připojení. Hra doporučuje minimální rychlost 100 Mb/s, ale jakmile se začnete přibližovat k velkým městům s mnoha detaily nebo k jiným hustě zmapovaným oblastem, může být potřeba rychlost až 180 Mb/s. Pokud vaše připojení takovou rychlost nepodporuje, může docházet ke zpomalení nebo výpadkům v načítání dat. Naopak v některých méně náročných oblastech může spotřeba dat klesnout až na 10 Mb/s.

Na druhou stranu, snížení velikosti instalačního souboru má i své výhody. Umožňuje rychlejší start hry a eliminuje nutnost mít pevný disk s velkou kapacitou. V praxi to znamená, že i hráči s menšími disky budou moci hrát bez obav z toho, že se jim hra nevejde do úložiště.

Přechod do cloudu je trend

Přechod k větší závislosti na streamování z cloudu je pravděpodobně předzvěstí toho, co nás ve světě her čeká. Místo toho, aby hráči museli stahovat desítky nebo stovky gigabajtů dat najednou, budou hry přecházet na systém, kdy se obsah stahuje postupně, podle potřeby. To sice uleví hardwarovým požadavkům, ale na druhé straně to přesune zátěž na internetové připojení.

Ještě před oficiálním vydáním Flight Simulatoru 2024 provádí vývojářský tým Asobo Studio optimalizace s cílem snížit nároky na datové přenosy. Ve hře bude možné nastavovat kvalitu grafiky a detailů krajiny, což by mohlo snížit množství stahovaných dat. Předpokládáme ale, že ani na nejnižší nastavení nebude hra k internetovému připojení příliš šetrná.

S nárůstem cloudového hraní a streamování datových herních prostředí můžeme očekávat, že nároky na internetové připojení v příštích letech porostou. Vývojáři se snaží balancovat mezi zatížením hardwaru a datového připojení, ale pro hráče, kteří žijí v oblastech s pomalejšími nebo omezenými možnostmi připojení, může být tato změna nepříjemná.

Zdroje: winbuzzer.com, techspot.com, pcgamesn.com.