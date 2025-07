MS Flight Simulator chystá velké novinky. Přibude půjčovna letadel a možnost létat ve dvou v jednom stroji

Vývoj Microsoft Flight Simulatoru představuje učebnicovou ukázku spojení moderních technologií, aktivní komunity a dlouhodobého zápalu. Vývojářský tým vedený Jörgem Newmanem a kolegy z Asobo Studio v červenci v pravidelném streamu otevřeně vysvětloval nejen novinky, ale mluvil i o zákulisním rozhodování, ladění a budoucích plánech.

Hlavní směry vývoje se nyní rozdělily do dvou paralelních větví – starší MSFS 2020 a novější MSFS 2024. Vývojáři ujistili hráče, že starší verze nepřijde zkrátka: dostává pravidelné aktualizace a do konce roku přibydou i nové letouny. Mnohé z modelů budou pocházet z MSFS 2024, nicméně kvůli licenčním či technickým překážkám nebudou zahrnuty všechny. Nesporným pozitivem je, že podpora pro MSFS 2020 bude pokračovat minimálně do konce letošního roku.

Opravují se chyby a nedostatky

Programátoři z Asobo Studio usilovně pracují na aktualizacích pro obě verze. Starší MS Flight Simulator 2020 brzy obdrží Sim Update 16, který přinese optimalizace a vylepšení. Pro majitele nového MS Flight Simulatoru 2024 se chystá klíčový Sim Update 3, zaměřený především na opravy a stabilitu.

Novější MSFS 2024 je technologicky o kus dál. Velkou výzvou zůstává optimalizace spotřeby grafické paměti (VRAM). Tvůrci podrobně popsali snahu „naládovat“ do VRAM vždy jen to, co je právě potřeba, což klade vysoké nároky na správu textur i uživatelského rozhraní. Nepříjemné jsou zejména výkonnostní propady na velkých letištích či při přistávání. Proto probíhají optimalizace hlavního vlákna i samotných letištních scén. Jde sice o běh na dlouhou trať, ale každý ušetřený megabajt se počítá.

Dva piloti v jednom kokpitu

Autoři také vedou neúnavný boj s nejrůznějšími chybami. Dobrou zprávou je, že se jim podařilo přesně identifikovat příčinu nepříjemného zasekávání na konzolích Xbox a pracují na nápravě. Podobně se daří řešit i pády hry spojené s rozhraním SimConnect. Ačkoli se některé chyby objevují nečekaně, právě díky testovacím beta verzím je možné většinu z nich odhalit a opravit ještě před oficiálním vydáním.



Plány pro rok 2025

Vizuální stránka simulátoru je pro mnohé alfou a omegou, přičemž nejčastěji se probírá zobrazení mraků. Mnozí si stěžují, že místo majestátních oblačných masivů vidí jen menší „vatové“ obláčky. Tým potvrdil, že objevil a opraví chybu, která mírně zhoršila jejich kvalitu. Do budoucna se pak počítá s většími úpravami systému, které by měly přinést realističtější a rozmanitější oblačnost.

Ve streamu rezonovala i témata, která poutají dlouhodobou pozornost uživatelské komunity – například sdílený kokpit (shared cockpit), tedy možnost létat v jednom letadle ve dvou. Vývojáři se netají tím, že realizace je extrémně náročná kvůli potřebě synchronizovat jak fyzický stav letounu, tak jednotlivé přístroje, zvlášť u moderních digitálních kokpitů. Tým z Asoba na funkci pracuje a chce ji přinášet po částech s tím, že začne jednoduššími letadly. Stejně tak se v budoucnu dočkáme i rozšíření oblíbeného režimu Kariéry. Ve streamu zaznělo, že zhruba 55 % času tráví hráči ve volném letu a překvapivě vysokých 35 % právě v módu Kariéry.

V Marketplace bude možnost pronájmu

Autoři otevřeně přiznávají i limity: některé populární stroje, jako legendární CRJ nebo některé Airbusy či ATR, náleží třetím stranám a jejich portování či aktualizace tedy nejdou jen tak urychlit. Komunitě ale slibují, že co bude možné v jejich silách, to se pokusí postupně dokončit, a to včetně nutných oprav, dalším vylepšením modelů i rozšířením liveries (nátěrů letounů).

Zajímavé plány jsou také s novinkou v Marketplace, kde má přibýt možnost „pronájmu“ na zkoušku. Nově bude možné si pronajmout letadla či scenérie na jeden, tři nebo sedm dní. Pokud se vám zalíbí a rozhodnete se pro koupi, cena pronájmu se vám od ní odečte. První vlaštovky už jsou venku a brzy tuto možnost dostanou i třetí strany. Uživatelé se také mohou těšit i na rozšířené možnosti filtrování obsahu nebo možnost nákupů dárků, na kterých se už také pracuje.

Celkově lze konstatovat, že Asobo Studio naslouchá zpětné vazbě od hráčů. Autoři přiznávají, že základní rozhodování o prioritách vychází hlavně z komunitního „seznamu přání“. MSFS tedy nejede na volnoběh – i po vydání hry roste dál jako živý organismus a dokazuje, že i v roce 2025 je letecký simulátor živým, pulzujícím projektem, kde je komunita nedílnou součástí.