MS Flight Simulator přináší podrobně zpracované Německo, Rakousko, Švýcarsko a novou lokální legendu

Prototyp Fw 200 V-1 poprvé vzlétl 27. července 1937 a dosáhl velkého úspěchu. V roce 1938 byl přejmenován na Fw 200 S-1, přičemž „S“ znamenalo „Sonder“, tedy „Speciální“. Letadlo bylo vybaveno dalšími palivovými nádržemi pro prodloužení doletu. 10. srpna 1938 vzlétlo z Berlína a bez přistání dorazilo do New Yorku za necelých 25 hodin. Tento let tehdy stanovil rekord v nejdelším letu letadlem.