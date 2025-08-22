MS Flight Simulator přináší podrobněji zpracované Německo a vrtulník Eurocopter EC135

Vývojáři Microsoft Flight Simulatoru připravili pro virtuální piloty další dvě zajímavé novinky. První je dvanáctá aktualizace měst, tentokrát zaměřená na Německo, a jako bonus přilétá nový vrtulník Eurocopter EC135. Obě vylepšení jsou k dispozici pro Microsoft Flight Simulator 2024 i 2020, byť s mírně odlišnými podmínkami.
City Update 12: Německo
City Update 12 se zaměřuje na sedm měst v pěti německých spolkových zemích. Detailnějšího zpracování se dočkal Augsburg, Brémy, Drážďany s městskou částí Leuben, Kiel, Lipsko a Münster. Kromě podrobnějších textur a vyššího rozlišení dat se můžeme těšit na ručně modelované dominanty, jako jsou historické radnice, katedrály, hrady, botanické zahrady, mosty a mrakodrapy. Během létání lze objevovat historii, architekturu i moderní pulz Německa v podobě, jakou běžná satelitní mapa prostě nenabídne.
Každé z měst má své kouzlo. Augsburg, založený už v roce 15 př. n. l., se pyšní nejstarším sociálním sídlištěm na světě zvaným Fuggerei. Brémy zůstávají hrdými branami k Severnímu moři a jejich radnice je právem na seznamu UNESCO.
MS Flight Simulator přináší podrobněji zpracované Německo
Drážďany se po ničivém bombardování v roce 1945 dočkaly citlivé obnovy a nejznámější architektonické skvosty Zwingerem i Frauenkirche dnes opět doslova září. Lipsko je městem hudby a vzdělání, Kiel žije loděmi a slavnou regatou a Münster svou univerzitní atmosférou i gotickými chrámy.
Local Legend: Eurocopter EC135
Druhým dárkem je vrtulník Eurocopter EC135, který do hry přilétá jako v pořadí jednadvacátá „Lokální legenda“. Lehký dvoumotorový stroj je ve skutečném světě mimořádně oblíbený pro svou všestrannost. Slouží u záchranné služby, policie i pro přepravu VIP osobností. Díky síle a přesnému ovládání si získal oblibu mnoha pilotů. Ve hře nabízí přesně to, co od něj čekáme – stabilní let, rychlé reakce a univerzální využití.
Historie tohoto stroje vychází z německého vrtulníku Bo 108, který přinesl inovace jako plně digitální řízení motoru (FADEC) a pokročilý rotorový systém. Firma MBB, která za ním stála, se postupně přes několik fúzí přeměnila na Eurocopter, a nakonec na Airbus Helicopters. Proto se dnes stejný stroj prodává pod označením Airbus H135.
Pro Flight Simulator 2024 jsou novinky zadarmo
Obě novinky ukazují, jak MS Flight Simulator pracuje se dvěma rovinami: s krajinou a s technikou. Na jedné straně rozšiřuje vizuální realismus měst, na druhé dává hráčům do rukou stroje, které se v realitě staly ikonami letectví. Společně vytvářejí iluzi světa, který vypadá věrně a chová se realisticky. Ať už vás baví klidný přelet nad Drážďany, nebo přistávání s vrtulníkem na střeše nemocnice, obojí má nyní nový rozměr.
A jak si novinky pořídit? Aktualizace německých měst je zdarma pro všechny majitele hry, stačí si ji stáhnout z Marketplace. U vrtulníku je situace trochu složitější. Zatímco pro majitele novějšího MS Flight Simulatoru 2024 je zdarma jako omluva za porodní bolesti hry, hráči starší verze 2020 si jej budou muset zakoupit. Pro správnou funkci obou novinek, zejména pro zobrazení vrtulníku, je nutné mít nainstalovaný Sim Update 3 (SU3).
Jak už to v komunitě bývá, ohlasy jsou smíšené. Zatímco nový obsah je vítán, někteří uživatelé poukazují na přetrvávající neduhy, jako jsou mosty, pod kterými nelze proletět. Jiní zase poznamenávají, že většina vylepšených měst již v nějaké podobě ve hře byla, jen s horší kvalitou dat. Přesto se jedná o krok správným směrem, který opět o něco vylepšuje už tak skvělý simulátor.