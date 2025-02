MultiVersus bude končit. Bojovce od Warner Bros nepomohly úpravy ani známé postavy z filmů a komiksů

O napodobení stylu Super Smash Bros se pokusil nejeden vývojářský tým. Mezi nepovedené pokusy se nyní zařadí MultiVersus, který zaštiťovalo vydavatelství Warner Bros a do soupisky bojovníků propůjčilo řadu svých známých postav. Vedle Bugse Bunnyho to byl třeba Superman, Batman nebo Tom a Jerry. Ani to ale nestačilo k tomu, aby hra přežila. Proto pátá sezóna bude i poslední a od 30. května bude MultiVersus hratelný jen v offline režimu.

Spolu s oznámením byly ukončeny prodeje mikrotransakcí. Z reálné peníze si ve hře už nic nepořídíte, ale stále můžete nastřádané zdroje využít k nákupu dalších věcí. V rámci nové sezóny navíc přibydou jako hratelné postavy Aquaman a Lola Bunny.

Pokud budete mít zájem hrát MultiVersus i v budoucnu, musíte se do hry přihlásit v průběhu páté sezóny. Díky tomu se vytvoří lokální uložené pozice. V případě, že tak neučiníte, už nebudete mít šanci hru získat zpětně. S vypnutím serverů totiž zmizí ze všech digitálních obchodů.

Zdroj: MultiVersus