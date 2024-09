Na horor Until Dawn budete potřebovat celkem našlapanou sestavu. Známe hardwarové požadavky

Until Dawn jste si doposud mohli zahrát pouze na PS4. To se od 4. října změní, v kompletně přepracované podobě tento horor původem od studia Supermassive Games vyjde na PC a PlayStation 5. I když zápletka bude stále stejná, podoba hry se kompletně změní. Na vývoj remaku vývojáři využili Unreal Engine 5 a nyní nám prozradili, jakou budete muset mít doma sestavu, abyste si zahráli v té nejvyšší kvalitě. Na to, že jde o příběhový horor, nejsou požadavky zrovna mírné.

Řada hráčů stále funguje na rozlišení 1080p. Aby vám s ním Until Dawn běželo na 60 FPS, potřebujete minimálně RTX 2060 od Nvidie či ekvivalent od AMD. Jestli ale chcete vidět tento oblíbený příběh v té nejlepší formě, už se neobejdete bez karty z posledních dvou generací. I když je v tabulce s požadavky horní hranice FPS stanovená na 60, PC verze Until Dawn bude mít možnost počet snímků odemknout. Jestli na to váš stroj stačí, můžete z něj tedy vytáhnout ještě víc.

Pak tady máme další klasiky, které jsou součástí každé PC verze her od PlayStationu. Mezi ně spadá podpora širokoúhlých monitorů, možnost využití DLSS 3 a FSR 3 a nesmí chybět ani ray tracing, skrz který jsou v Until Dawn dělané stíny, odrazy a ambientní okluze. Stejně jako na PlayStationu i v tomto případě budete moci využít plné podpory ovladače DualSense.

Zdroj: PS.Blog