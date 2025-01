Na The Elder Scrolls VI si ještě pár let počkáme. Letos má ale podle úniku vyjít remake Oblivionu

Je to už víc než 6 let, co jsme dostali nicneříkající teaser na další díl ze série fantasy RPG The Elder Scrolls od Bethesdy. K vydání jsme se moc nepřiblížili. Fanoušci tohoto univerza by ale letos neměli být na suchu. V posledních týdnech stále častěji prosakují na povrch informace o připravovaném remaku The Elden Scrolls IV: Oblivion, na kterém má pracovat tým Virtuos.

Spekulace to není ani v nejmenším nová. Před dvěma lety jméno tohoto projektu zaznělo i v uniknutých plánech Bethesdy. Za poslední týden vznik remaku komentovalo několik insiderů a web Mp1st.com rovnou přihodil i několik podrobností, které se našli v životopise jednoho ze zaměstnanců Virtuos. Nejenže předělaný Oblivion skutečně vzniká, zároveň jsme se dozvěděli, že poběží na Unreal Enginu 5.

Oblivion má být v této verzi kompletně předělaný. Z popisu lze vyčíst, že se pracovalo se systémy staminy, plížení, blokování, lukostřelby a s reakcemi nepřátel na zásahy. A nového kabátu se dočká také uživatelské rozhraní. Stále také platí, že budeme moci hrát z pohledu první i třetí osoby.

Přepracované blokování se má inspirovat dnešními akčními hrami a souls-like tituly. Díky úpravám staminy nemá být její management pro hráče tak frustrující. Stejně tak se i zmíněné plížení dočká hlavně úprav, které hraní zpříjemní, což neznamená, že nutně půjde o zjednodušení.

Kdy bychom měli očekávat vydání remaku Oblivionu? Podle insiderů se chystá na léto roku 2025. Jelikož se blíží Xbox Developer Direct, nejednoho by napadlo, že ho Microsoft odhalí právě tam. Tak to ale nejspíš nebude. Onou tajemnou hrou, která se 23. ledna ukáže, má být dlouholetá značka od japonského studia. Což na Oblivion úplně nesedí. Necháme se tedy překvapit, jestli si Xbox chystá na následující měsíce další prezentaci.

Zdroj: NatetheHate Podcast, IGN, Mp1st.com