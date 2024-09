Na Xbox přišel dražší a horší Game Pass. Zmizely z něj desítky her

V červenci skončil původní konzolový Game Pass a na jeho náhradu jsme čekali až do minulého týdne. To Microsoft odstartoval alternativu v podobě Game Passu Standard. Stojí 329 Kč měsíčně.

Oproti předchozí nabídce za 269 Kč má v ceně i online multiplayer, takže není třeba platit zvlášť ještě Game Pass Core, avšak nebude obsahovat nové tituly v den vydání, ale až s velkým zpožděním (klidně i rok a víc). Okamžitý přístup k novinkám zajistí až tarif Game Pass Ultimate, případně Game Pass PC. Oba mimochodem v červenci také citelně zdražily.

Přehled všech tarifů Game Passu

Game Pass PC Game Pass Core Game Pass Console Game Pass Standard Game Pass Ultimate původní cena 259 Kč 149 Kč (1499 Kč ročně) 269 Kč - 389 Kč nová cena 299 Kč 149 Kč (1599 Kč ročně) přestane existovat 329 Kč 439 Kč dostupnost PC Xbox One/Series Xbox One/Series Xbox One/Series PC a Xbox One/Series online multiplayer - ano ne ano ano slevy na hry a doplňky ano ano ano ano ano hry v ceně stovky 25+ stovky stovky stovky přístup k novým titulům v den vydání ano ne ano ne ano přístup k EA Play ano ne ne ne ano cloudové streamování her ne ne ne ne ano další bonusy ne ne ne ne ano

Česká knihovna Game Passu na konzolích momentálně obsahuje 500 her, ty všechny jsou dostupné v tarifech Ultimate a Console (kdo jej ještě má). Game Pass Standard ale obsahuje jen 366 titulů. Hráči tak přišli například o tituly jako: Diablo 4, Starfield, Forza Motorsport, Call of Duty: Modern Warfare 3, Senua's Saga: Hellblade 2, Payday 3, Humanity, Still Wakes the Deep nebo Octopath Traveler 2.

Ti se Standardem zároveň nebudou mít ihned k dispozici nadcházející hry, například: Call of Duty: Black Ops 6, Indiana Jones and the Great Circle, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Microsoft Flight Simulator 2024, Frostpunk 2, Avowed, Hollow Knight: Silksong atd.