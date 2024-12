Na Xboxu můžete vyzkoušet desítky nezávislých her zdarma. Je mezi nimi i slovenské Preserve

Jistě znáte Steam Next festival, během kterého si můžete vyzkoušet demoverze nadcházejících her. Podobná tradice funguje i na Xboxu, kde si nyní v rámci zimního festivalu můžete vyzkoušet 38 her z nezávislé scény, přičemž devítka z nich svůj příchod na konzoli Microsoftu čerstvě oznámila. Jednou z nich je i relaxační strategie Preserve od slovenského týmu Bitmap Galaxy, kterou jsme si letos pořádně osahali. Na vyzkoušení máte čas do konce roku.

Relaxace není nic pro vás? Není problém. Pro pořádnou akci si můžete skočit do Turbo Overkill. Jste napůl stroj a napůl člověk, který musí vyčistit kyberpunkové město Paradise od poskoků nejpokročilejší umělé inteligence. Jestli se ještě víc vymkne kontrole, mohlo by to znamenat konec lidstva.

Lidská rasa má na kahánku i v Yet Another Zombie Survivors. Takhle frenetická akce z izometrického pohledu si půjčila pár nápadů z Vampire Survivors a postavila na nich vlastní akci plnou zombíků. Můžete hrát rovnou za několik postav současně a během každého průchodu je vylepšovat odlišnými způsoby. I v tomhle případě platí, že ovládáte hlavně pohyb a veškeré útočné akce vykonává hra sama v určitých intervalech.

A co takhle trochu hororu? O to se postará Dreamcore, který už podle ukázky vypadá hodně nepříjemně. Jeho surrealistické světy budeme prozkoumávat ve stylu body-cam, který je v žánru nezávislých hororovek v poslední době velmi oblíbený. Dokážete zjistit, co se skrývá za hranicemi samotné reality?

Zdroj: Xbox