Nachystejte si své tlakové myčky. PowerWash Simulator 2 vyjde letos na PC a konzole

Podivných simulátorů vychází hromada. První PowerWash Simulator z roku 2022 se ale z obskurní hříčky dokázal přerodit do propracované oddechovky, která navázala spolupráci se spoustou známých značek zábavního průmyslu. Vyčistit jste tak mohli sídlo Lary Croft, Shrekovu bažinu nebo stroje z univerza Warhammer 40 000. Britský tým FutureLab letos chystá čištění tlakovou myčkou posunout na další úroveň s vydáním druhého dílu pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

PowerWash Simulator 2 vypadá jako tradiční evoluce. Tvůrci slibují působivější grafiku, novou kampaň s neokoukanými lokacemi a také doplňky pro vaši myčku, které udělají čištění ještě příjemnější. Opět se do práce můžete pustit i v online multiplayeru a poprvé dostaneme také možnost hraní na rozdělené obrazovce na jednom zařízení.

„Je to přirozená evoluce předchůdce. Design prvního dílu byl o odstraňování čehokoliv, co narušovalo uspokojení z vyčištění něčeho špinavého. Cílem pokračování je přidat hráčům více možností, jak dosáhnout stejného pocitu uspokojení, a to díky novým nástrojům, funkcím a dalším vychytávkám,“ říká Dan Chequer, ředitel designu. PowerWash Simulator už dávno není žádná obskurní záležitost. Prodalo se přes 17 milionů kopií. Díky úspěchu jedničky si nyní může FutureLab dovolit vydat pokračování samo za sebe.